-
-
-
10.02.2017 10:00После триумфального старта карьеры Боян Кркич был за смешные деньги продан из «Барселоны» в «Сток Сити», а теперь до конца сезона уехал в «Майнц». Данил Замалетдинов вспоминает, как рушилась карьера парня, слишком рано ставшего звездой.3
-
29.01.2017 22:00«Вест Хэм» отпустил Пайета в «Марсель». Фарфан официально стал игроком «Локомотива». Дайджест событий дняПроппер подумает над предложением «Зенита». Кркич поменял Англию на Германию. Селюк нашел новую команду для Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
-
-
10.12.2016 12:15Одного из талантливых испанских игроков загубили в менхенгладбахской «Боруссии». Еще несколько месяцев назад Альваро Домингес не мог самостоятельно встать с кровати, а друзья готовили ему еду. «Бомбардир» рассказывает, в какой ад превратилась жизнь футболиста, из-за недосмотра врачей вынужденного прекратить играть в футбол.3
-
-
-
-
12.03.2016 13:00Нищий «Майнц» снова прет в Лигу чемпионов. Теперь виновник карнавала – тренер Мартин Шмидт. «Бомбардир» рассказывает про очередной бунт «Майнца» и его тренера, который гоняет команду в горы и заставляет чистить обувь за прогулы.2
-