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    Аннели Альперт – девушка нового вратаря «Ливерпуля»


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    Голосов: 1
    09.06.2016 20:19
    Первой покупкой Юргена Клоппа летом стало незаметное усиление вратарской позиции – у «Майнца» был приобретен юный Лорису Кариус. «Бомбардир» показывает, почему эффектны у него не только сейвы и прическа.

    Конечно же, самой красивой частью 22-летнего кипера является его «вторая половинка» – стройная модель Аннели Альперт. Вероятно, именно она убедила бойфренда, что тот без проблем вытеснит из состава Симона Миньоле. Трансфер свершился в начале месяца и обошелся мерсисайдцам в 4,7 миллиона фунтов. Аннели же, несомненно, станет теперь главным украшением Копа.

    Пара познакомилась еще в 2009-ом году, когда Альперт только-только завоевала титул мисс Гамбург и задумалась о выходе на европейский уровень. С тех пор она регулярно попадает в топ-5 самых сексуальных WAGs Бундеслиги, снимается в топовых журналах и ведет популярную страничку в инстаграме. И да, девушка просто обожает свою собаку.

    Но фотографы любят не только идеальную фигуру и милое личико Аннели. Регулярно под объектив попадает и сам Кариус, который считается одним из красивейших немецких футболистов. Характерно, что по интернету уже гуляет вот такая остроумная картинка. Так что в Ливерпуле теперь проживает одна из самых красивых пар футбольного мира.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Аннели Альперт
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 4 июля 2016, 06:00

      Трудное детство ,недостаток витаминов !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 24 июня 2016, 21:36

      Одна из главных претенденток на звание "Мисс анорексия года".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 16 июня 2016, 22:41

      доска 2 соска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 16 июня 2016, 22:32

      худышка(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 13 июня 2016, 21:08

      Блин, мы англичан попиздили перед матчем за, как тогда казалось выепоны, а у них оказывается голодные бунты. Надо им гуманитарную помощь слать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 13 июня 2016, 12:17

      Её как минимум хочется накормить...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Каклам тут не местол 12 июня 2016, 19:39

      Два соска и грудь - доска.
      Мышлением как рыба.
      Такая вот дольче вита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 12 июня 2016, 19:33

      во бухенвальд))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 10 июня 2016, 18:16

      Ходячий скелет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 июня 2016, 16:15

      Не бывает не красивых женщин.............
      Мужики! О женщинах можно говорить только хорошо, или промолчать.

      2
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