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Аргентина. Примера
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Ланус
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€ 9 млн
Ланус - новости команды
Ланус
Аргентина. Примера
Стадион:
Сьюдад де Ланус
Сайт:
http://www.clublanus.com
Тренер:
Маурисио Пеллегрино
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«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
3 февраля
«Ланус» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.45
2025.11.21 10:45
Раскрыта зарплата новичка «Динамо» Касереса
2025.02.14 20:00
«Динамо» заплатит за Касереса в четыре раза больше его рыночной стоимости
2025.02.14 18:18
1
«Динамо» близко к подписанию Касереса
2025.02.11 12:56
Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу
2025.02.07 10:02
«Динамо» сделало новое предложение по защитнику сборной Парагвая
2025.02.02 21:12
1
«Динамо» заинтересовано в трансфере защитника сборной Парагвая
2025.01.22 08:15
«Крылья Советов» расстались с аргентинским вингером
2024.12.09 14:40
1
«Крылья Советов» арендуют 22-летнего аргентинца
2024.02.21 16:00
2
Фото
«Оренбург» объявил о переходе Переса из «Лануса». Это четвертый аргентинец в клубе
2022.12.21 15:24
2
Аргентинский защитник Перес прошел медосмотр в клубе РПЛ
2022.12.21 14:23
Президент «Лануса» подтвердил, что защитник Перес в среду пройдет медосмотр в клубе РПЛ
2022.12.21 01:10
1
Аргентинский защитник Перес завтра прилетит в Россию, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ
2022.12.20 23:43
Президент «Лануса» прокомментировал возможный переход Переса в «Оренбург»
2022.12.05 18:46
«Оренбург» близок к покупке аргентинского защитника «Лануса»
2022.12.05 18:18
Видео
«Гремио» третий раз в своей истории выиграл Кубок Либертодорес
2017.11.30 06:43
2
Самолет «Шапекоэнсе» совершил вынужденную посадку в Порту-Алегри
2017.05.19 10:57
3
Альмирон и Зека могут стать игроками «Интера»
2016.09.11 08:28
«Милан» объявил о заключении контракта с Гомесом
2016.08.05 19:33
1
Альмирон: «Переход в «Зенит» – очень важное событие для меня»
2016.07.29 17:22
8
«Зенит» договорился о покупке Альмирона
2016.07.29 10:14
34
«Зенит» предложил 10 миллионов за хавбека «Лануса»
2016.07.22 11:50
12
Аргентинский футболист Диего Барисоне погиб в автокатастрофе
2015.07.29 08:23
5
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
4
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
4
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
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