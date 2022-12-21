- 21 декабря 2022
- 15:24 Фото «Оренбург» объявил о переходе Переса из «Лануса». Это четвертый аргентинец в клубе 2
- 14:23 Аргентинский защитник Перес прошел медосмотр в клубе РПЛ
- 01:10 Президент «Лануса» подтвердил, что защитник Перес в среду пройдет медосмотр в клубе РПЛ 1
- 20 декабря 2022
- 23:43 Аргентинский защитник Перес завтра прилетит в Россию, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ
- 5 декабря 2022
- 18:46 Президент «Лануса» прокомментировал возможный переход Переса в «Оренбург»
- 18:18 «Оренбург» близок к покупке аргентинского защитника «Лануса»
- 30 ноября 2017
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- 11 сентября 2016
- 08:28 Альмирон и Зека могут стать игроками «Интера»
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