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Аргентина. Примера
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€ 9 млн
Ланус - результаты матчей
Ланус
Аргентина. Примера
Стадион:
Сьюдад де Ланус
Сайт:
http://www.clublanus.com
Тренер:
Маурисио Пеллегрино
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Копа Судамерикана. 2026
Кубок Либертадорес. 2026
Суперкубок Южной Америки. 2026
Аргентина. Примера. 2026
Копа Судамерикана. 2025
Аргентина. Примера. 2025
Копа Судамерикана. 2024
Аргентина. Примера. 2024
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2014
Кубок Либертадорес. 2014
15.09 | 01:00
Депортиво Риестра
0 : 3
Ланус
06.09 | 23:00
Ланус
1 : 0
Дефенса и Хустисия
29.08 | 03:30
Бока Хуниорс
1 : 0
Ланус
25.08 | 03:15
Ланус
1 : 1
Архентинос Хуниорс
17.08 | 23:00
Ланус
1 : 3
Индепендьенте
12.08 | 03:00
Тальерес де Кордоба
0 : 3
Ланус
07.08 | 01:00
Унион Санта-Фе
2 : 1
Ланус
03.08 | 03:30
Ланус
0 : 1
Институто
26.07 | 03:30
Ланус
1 : 0
Сан-Лоренсо
10.05 | 03:30
Архентинос Хуниорс
2 : 0
Ланус
02.05 | 20:30
Ланус
0 : 0
Депортиво Риестра
25.04 | 01:15
Ланус
0 : 0
Сентраль Кордоба
21.04 | 03:45
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 0
Ланус
14.04 | 01:00
Ланус
1 : 0
Банфилд
02.04 | 02:00
Ланус
0 : 0
Платенсе
27.03 | 03:00
Архентинос Хуниорс
2 : 1
Ланус
21.03 | 21:30
Велес Сарсфилд
0 : 1
Ланус
18.03 | 01:00
Ланус
5 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
14.03 | 02:00
Эстудиантес
0 : 1
Ланус
05.03 | 03:00
Ланус
0 : 3
Бока Хуниорс
02.03 | 03:30
Дефенса и Хустисия
1 : 1
Ланус
14.02 | 02:00
Индепендьенте
2 : 0
Ланус
10.02 | 01:15
Ланус
1 : 1
Тальерес де Кордоба
04.02 | 03:15
Институто
2 : 2
Ланус
30.01 | 01:15
Ланус
2 : 1
Унион Санта-Фе
24.01 | 01:00
Сан-Лоренсо
2 : 3
Ланус
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