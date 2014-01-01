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    Ланус - результаты

    Город Ланус
    Дивизион Аргентина-Примера
    Сайт http://www.clublanus.com
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2014, группа 3
    5 тур
    		27 марта, четверг 00:00 Ланус 2:0 Серро Портеньо
    4 тур
    		21 марта, пятница 00:00 Ланус 2:0 Депортиво
    3 тур
    		14 марта, пятница 00:00 Депортиво 2:1 Ланус
    2 тур
    		27 февраля, четверг 00:00 Серро Портеньо 3:1 Ланус
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