«Динамо» близко к подписанию Касереса

«Динамо» согласовало контракт на 5 лет с 24-летним защитником Хуаном Касересом из «Лануса». Московсий клуб в шаге от осуществления сделки по переходу парагвайца.

При этом «Динамо» расстанется с 32-летним израильским защитником Эли Дасой. Ему предложена компенсация до конца срока действия соглашения за досрочный разрыв договора, но игрок пока отказывается от этого предложения.

Сообщается также, что полузащитник Бителло пока остается в команде. «Динамо» не против его продать, однако у клуба нет выгодных предложений по бразильцу.