«Динамо» близко к подписанию Касереса

«Динамо» согласовало контракт на 5 лет с 24-летним защитником Хуаном Касересом из «Лануса». Московсий клуб в шаге от осуществления сделки по переходу парагвайца.
При этом «Динамо» расстанется с 32-летним израильским защитником Эли Дасой. Ему предложена компенсация до конца срока действия соглашения за досрочный разрыв договора, но игрок пока отказывается от этого предложения.
Сообщается также, что полузащитник Бителло пока остается в команде. «Динамо» не против его продать, однако у клуба нет выгодных предложений по бразильцу.
- В прошлом году Касерес провел за «Ланус» 33 матча, но не отметился результативными действиями. В 2025 году он сыграл в 3 встречах и сделал 1 голевую передачую
- Стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.
- Касерес родился в Аргентине и провел всю карьеру в местных командах, но выступает за сборную Парагвая. За нее он сыграл в 4 матчах.
- 32-летний Даса провел в этом сезоне 19 матчей за «Динамо», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Срок контракта израильтянина с московским клубом истекает этим летом.