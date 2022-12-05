Президент «Лануса» прокомментировал возможный переход Переса в «Оренбург»

Президент «Лануса» Луис Чебель прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Матиаса Переса в «Оренбург».

«Оренбург» действительно проявляет интерес к Пересу, но сумма их предложения слишком низкая. На выдвинутых ими условиях этот трансфер невозможен. Если они улучшат условия, тогда посмотрим», – сказал Чебель.

«Оренбург» идет в РПЛ 8-м.

Команда проведет сборы в Турции.

РПЛ возобновится в марте.

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