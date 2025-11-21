Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ланус» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.45

21 ноября 2025 10:11
Ланус - Атлетико Минейро
22 нояб. 2025, суббота 23:00 | Копа Судамерикана, Финал
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку

22 ноября на стадионе «Эстадио Дефенсорес дель Чако» состоится финал Копа Судамерикана, в котором аргентинский «Ланус» встретится с бразильским «Атлетико Минейро». Обе команды прошли сложный путь к решающему матчу и демонстрируют стабильную игру, однако их стили заметно различаются. «Ланус» делает акцент на плотной структуре и контроле темпа, тогда как «Атлетико Минейро» активно использует высокий прессинг и атакующий потенциал.

«Ланус»

Аргентинский клуб не проигрывает в пяти последних матчах турнира и стабильно отличается забитыми мячами. В пяти играх команда отметилась 8 голами, пропустив при этом 6, что говорит о боеспособности, но и наличии уязвимых зон в обороне. «Ланус» забивает в восьми матчах подряд и в среднем отличается 1.60 раза за игру, однако пропускает в трех последних встречах, что может стать проблемой в противостоянии с более результативным соперником.

«Атлетико Минейро»

Бразильцы подходят к финалу на серии из шести матчей без поражений в Копа Судамерикана и выглядят предпочтительнее по атакующим показателям. В пяти последних играх команда забила 10 мячей при 7 пропущенных, а средний показатель 2.00 гола за матч подчеркивает мощь атакующей линии. Атлетико стабильно находит моменты у чужих ворот и способен прибавлять по ходу встречи, что особенно важно в финальном формате.

Факты о командах

«Ланус»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • Забивает в 8 играх подряд
  • В среднем 1.60 гола за матч

«Атлетико Минейро»

  • Без поражений в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Ланус» – «Атлетико Минейро»

Финальная встреча обещает быть напряженной и насыщенной борьбой в центре поля. «Ланус» постарается контролировать игру и действовать осторожно, однако атакующий потенциал «Атлетико Минейро» выглядит более убедительно. Бразильский клуб чаще создает моменты и эффективнее реализует свои шансы, что при равном уровне давления дает ему преимущество. Ожидается матч с голами, но с перевесом гостей по качеству игры и динамике.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 2.05

2.45
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Копа Судамерикана Атлетико Минейро Ланус
Другие прогнозы
21.11.2025
22:30
2.65
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма»
21.11.2025
23:00
1.85
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия - Леванте
Обе забьют
22.11.2025
14:00
2.13
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург - Балтика
Победа «Балтики»
22.11.2025
14:00
1.90
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал - Слуцк
Победа «Слуцк» с форой (0)
22.11.2025
14:00
2.10
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты - Металлист 1925
Победа «Карпаты»
22.11.2025
14:00
1.95
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 тур
Победа - Севастополь
Победа «Севастополя»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 