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    • Аргентинский футболист Диего Барисоне погиб в автокатастрофе

    Аргентинский футболист Диего Барисоне погиб в автокатастрофе

    Защитник аргентинского «Лануса» Диего Барисоне скончался в результате травм, полученных в автомобильной аварии, сообщает источник.

    Инцидент произошел рано утром во вторник на трассе рядом с городом Коронда. Футболист, управлявший автомобилем, возвращался из Буэнос-Айреса в расположение команды. Барисоне врезался в заднюю часть грузовика с зерном. В результате аварии его машина перевернулась, самого 26-летнего игрока выбросило из салона, и он погиб на месте.

    Сотрудники полиции исследовали место ДТП и не смогли найти следов торможения у автомобиля Барисоне, что говорило бы о попытке с его стороны избежать столкновения.

    Барисоне перешел в «Ланус», выступающий в элитном дивизионе чемпионата Аргентины, в январе из «Униона» и успел провести в его составе 17 матчей.

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    Источник: Р-Спорт

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    29.07.2015 08:23
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    Комментарии (6)
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    Forzajuve85
    1438147734
    Земля ему пухом !
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    sir_Alex
    1438150552
    Вот до чего доводят гонки! R.I.P.
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    Forza Kir
    1438160230
    покойся с миром!!!Соболезнование семье погибшего...
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    qasi34
    1438161357
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    nahan
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    Жаль, конечно...
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    ologreds
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