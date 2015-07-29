Аргентинский футболист Диего Барисоне погиб в автокатастрофе

Защитник аргентинского «Лануса» Диего Барисоне скончался в результате травм, полученных в автомобильной аварии, сообщает источник.



Инцидент произошел рано утром во вторник на трассе рядом с городом Коронда. Футболист, управлявший автомобилем, возвращался из Буэнос-Айреса в расположение команды. Барисоне врезался в заднюю часть грузовика с зерном. В результате аварии его машина перевернулась, самого 26-летнего игрока выбросило из салона, и он погиб на месте.



Сотрудники полиции исследовали место ДТП и не смогли найти следов торможения у автомобиля Барисоне, что говорило бы о попытке с его стороны избежать столкновения.



Барисоне перешел в «Ланус», выступающий в элитном дивизионе чемпионата Аргентины, в январе из «Униона» и успел провести в его составе 17 матчей.



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