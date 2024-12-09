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    «Крылья Советов» расстались с аргентинским вингером

    Вингер Франко Орозко покидает «Крылья Советов» в связи с истечением срока арендного соглашения.

    «Мы благодарим Франко за его профессионализм и самоотдачу в каждом матче! Искренне желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении самарского клуба.

    Орозко выступал за «Крылья Советов» с февраля на правах аренды из «Лануса».

    • 22-летний полузащитник провел за самарцев 27 игр, забил 4 мяча и отметился 1 голевой передачей.
    • У «Крыльев Советов» была опция выкупа игрока, но клуб ею не воспользовался.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    09.12.2024 14:40
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1733757655
    Чего уж там выкупать если не показал должной игры.
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