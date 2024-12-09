«Крылья Советов» расстались с аргентинским вингером

Вингер Франко Орозко покидает «Крылья Советов» в связи с истечением срока арендного соглашения.

«Мы благодарим Франко за его профессионализм и самоотдачу в каждом матче! Искренне желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении самарского клуба.

Орозко выступал за «Крылья Советов» с февраля на правах аренды из «Лануса».