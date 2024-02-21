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    «Крылья Советов» арендуют 22-летнего аргентинца

    «Крылья Советов» согласовали переход Франко Ороско из «Лануса».

    Самарский клуб решил подписать нового вингера в связи с травмой Бенхамина Гарре и летним уходом Никиты Салтыкова в «Локомотив».

    Это будет аренда до конца года за 250 тысяч евро с опцией выкупа 70% прав на игрока за 2,5 миллиона.

    Изначально «Ланус» требовал за Ороско 4,5 миллиона, поэтому переговоры затянулись.

    22-летний футболист уже вылетел в Москву для прохождения медобследования. Затем он отправится в расположение «Крыльев», которые проводят сбор в Турции.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1708521574
    ... да, Гарре - это для Крыльев потеря...
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    ильдар-нуреев-yandex
    1708544145
    Я татарин. Кроме русского и татарского не знаю. Вингер 6 это кто?
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