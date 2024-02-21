«Крылья Советов» арендуют 22-летнего аргентинца

«Крылья Советов» согласовали переход Франко Ороско из «Лануса».

Самарский клуб решил подписать нового вингера в связи с травмой Бенхамина Гарре и летним уходом Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Это будет аренда до конца года за 250 тысяч евро с опцией выкупа 70% прав на игрока за 2,5 миллиона.

Изначально «Ланус» требовал за Ороско 4,5 миллиона, поэтому переговоры затянулись.

22-летний футболист уже вылетел в Москву для прохождения медобследования. Затем он отправится в расположение «Крыльев», которые проводят сбор в Турции.