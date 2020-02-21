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20.02.2017 01:00В середине недели «Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ», фактически вылетев из Лиги чемпионов. Теперь команда едва не потеряла очки в матче со скромным «Леганесом» в Примере. «Бомбардир» рассказывает о виновных в провале коллектива Луиса Энрике.10
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06.11.2016 21:00Месси пока не может продлить контракт с «Барселоной». Нигматуллин высказался против натурализации. Дайджест событий дняЛионель Месси не может продлить контракт с «Барселоной» из-за финансового фэйр-плей. Руслан Нигматуллин считает, что сборной России не нужны бразильские игроки. «Арсенал» и «Тоттенхэм» разошлись миром в дерби. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1
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05.06.2016 22:17Сборная России не выиграла ни одного товарищеского матча в преддверии Евро. «Сухой» Кубок Америки. Дайджест событий дняДенисов не едет на Евро. Промес просит о повышении зарплаты. «Зенит» нацелился на игроков «Сампдории». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.21