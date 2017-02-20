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    «У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»


    3
    Голосов: 5
    20.02.2017 01:00
    В середине недели «Барселона» разгромно проиграла «ПСЖ», фактически вылетев из Лиги чемпионов. Теперь команда едва не потеряла очки в матче со скромным «Леганесом» в Примере. «Бомбардир» рассказывает о виновных в провале коллектива Луиса Энрике.

    «Я беру всю вину за поражение на себя», – распинался после матча с «ПСЖ» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике. Через день пошли слухи о том, что в Энрике разочаровались все лидеры «Барселоны». В игре с «ПСЖ» он зачем-то поменял схему на 4-2-3-1, а по ходу матча даже не попытался вернуть все обратно. Испанцы проиграли ту встречу еще на предматчевой установке. Теперь о победе в Лиге чемпионов можно будет думать только в следующем сезоне.

    Нападающий Луис Суарес, правда, тренера поддержал, открыв глаза на другую проблему «Барселоны». «В том поражении виноват не только Энрике. Вся команда сыграла плохо», – рассказал уругваец. С ним можно согласиться, только взглянув на футболистов «Барселоны» в разрезе всего сезона. Неймар угодил в кризис и перестал много забивать. Универсал Серхи Роберто вдруг забыл об обязанностях правого защитника, провалившись, только попав под мотивированного Дракслера. Травма Алеиша Видаля лишила Энрике важного тренерского хода. Первые неудачи и повреждения убивают эту «Барселону» изнутри.

    Матч с «Леганесом» только выставил наружу все накопившиеся вопросы. «Барселона» Луиса Энрике прямо сейчас уже не способна играть с позиции силы. В первом круге команда разгромила тот же самый «Леганес» со счетом 5:1. Тут только в первом тайме Марк-Андре тер Штеген совершил три спасения, что на одно больше голкипера «Леганеса» Яго Эррерина.

    Лионель Месси на правах главной звезды все-таки вытащил для «Барселоны» встречу с аутсайдером. На 4-й минуте Лионель забил с игры, а в концовке встречи, когда счет был ничейный, реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый, кстати, заработал именно Неймар. Голы даются бразильцу тяжело, но зато он чаще всех игроков топ-5 лиг зарабатывает пенальти в нынешнем сезоне. Если же матч с «Леганесом» получился таким нервным, то дальше будет только хуже. «Барселона», еще продолжающая борьбу за чемпионский титул, угодила в серьезный игровой кризис. При этом реальных путей возвращения крутости не знают даже в самой команде.

    «Барселона» склоняется к продлению контракта с Луисом Энрике. У нас нет другого плана. Болельщики могут быть спокойны по поводу Месси, который хочет остаться с нами», – отвечает на два главных вопроса президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу. Теперь понятно, что перемен в «Барселоне» в ближайшее время не предвидится. Вышедший на замену в игре с «Леганесом» Иньеста стал вторым игроком после Хави, сыгравшим 400 матчей за «Барселону» в Примере. Наверняка ему придется провести еще сотню, а уже затем команда начнет новую перестройку и возвращение величия. Пока же болельщикам придется потерпеть.

    Онлайн матча «Барселона» – «Леганес»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 февраля 2017, 15:49

      У каждой команды наступает черная полоса, вот и у нас наступила, но нужно стараться и верить что после нее снова наступит белая полоса!

      0
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      Рейтинг: +29

      Make25 20 февраля 2017, 10:55

      Нормально все будет. Пару поражений и начинают писать всякую ересь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 февраля 2017, 09:40

      В "Барсе" грядёт перестройка))

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 февраля 2017, 09:35

      Твари в руководстве клуба ведут его к развалу..
      Набивая карманы своими ублюдскими трансферами.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 > Protosser 20 февраля 2017, 17:11

      в точку!!! взять того же Андре Гомеша...ну зачееем?!!явно не чисто там чтото..он и не проявлял себя никогда толком.

      0
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Дима97 21 февраля 2017, 16:00

      Гомеш.. капля в море.
      По данным с википедии было потрачено около 180 млн на игроков:
      Матье
      Вермален
      Дуглас
      Туран
      Динь
      Суарез (Денис)
      Гомеш
      Видаль
      Алькасер

      Ни одного из них нельзя назвать полноценным ОСНОВНЫМ игроком, таким как Месси, Неймар, Суарес, Пике, Бускетс, да даже тот же Альба.
      А по моему скромному мнению на 180 миллиончиков - можно было купить 2 ТОПОВЫХ ИГРОКОВ (полузащитника и правого защитника). А если постараться - еще и на центрального защитника хватило бы.
      А центрального надо было брать два года назад, вместо всяких Вермаленов и Матье... Напрячься и взять Хуммельса - тогда разговоры шли вроде.. Сейчас про ЦЗ вообще бы голова не болела..

      -1
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      Рейтинг: +48

      Boby 20 февраля 2017, 06:44

      Кризисы бывают и к великих.

      1
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      Рейтинг: +62

      fitt 20 февраля 2017, 05:03

      Рано еще хоронить команду, может что нибудь и придумают :)

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 февраля 2017, 04:32

      Всё будет хорошо!!!Барса вперёд!!!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 20 февраля 2017, 04:27

      У всех бывают спады, Барса не исключение.

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