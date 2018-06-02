Когда презентация формы круче клипа «Ленинграда»

Шедевр с озорным дедулей, бабушкой-вратарем и голой задницей.
Трогательная история про Гризманна, которую вы не заметили
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Youtube
Трогательная история про Гризманна, которую вы не заметили
в россии такого не дождешься(
В России за такое обосрать только могут.
такое чувство, что комментаторы последний раз видели клип шнура в 2008 году, ну и пусть, на вкус и цвет все фломастеры разные)
аа скаких пор питерского алкаша в пример ставят...
шнуродрочеры подтянулись ...я топалова слушаю -мимо идите.)))
а дедуля то о го го
что-то ленинградское есть
И пошлость присутствует и прикольно.
Заодно рассмотрела обстановку на кухне и оценила слышимость в ИХ домах...
Хи!
Сравнили.
и представить себе не мог что клип гр.Ленинград будет мерилом крутости чего-либо