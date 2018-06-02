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    Когда презентация формы круче клипа «Ленинграда»


    2.6
    Голосов: 15
    02.06.2018 19:25
    Шедевр с озорным дедулей, бабушкой-вратарем и голой задницей.

    Трогательная история про Гризманна, которую вы не заметили

    Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Youtube
    Рейтинг: 2.6 Голосов: 15
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 3 июня 2018, 23:30

      в россии такого не дождешься(

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > Hugo Lloris 4 июня 2018, 05:12

      В России за такое обосрать только могут.

      0
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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 3 июня 2018, 16:17

      такое чувство, что комментаторы последний раз видели клип шнура в 2008 году, ну и пусть, на вкус и цвет все фломастеры разные)

      0
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      Рейтинг: +26

      overlom 3 июня 2018, 15:17

      Леганес отжигает)

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 июня 2018, 12:50

      аа скаких пор питерского алкаша в пример ставят...

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Боцман59rus 3 июня 2018, 12:57

      шнуродрочеры подтянулись ...я топалова слушаю -мимо идите.)))

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 июня 2018, 11:18

      а дедуля то о го го

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 июня 2018, 11:10

      что-то ленинградское есть

      0
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      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 3 июня 2018, 10:53

      И пошлость присутствует и прикольно.
      Заодно рассмотрела обстановку на кухне и оценила слышимость в ИХ домах...
      Хи!

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 3 июня 2018, 07:36

      забавный ролик, но до клипов Ленинграда ему как до луны....Автор видимо не смотрел клипы Ленинграда)))

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 3 июня 2018, 07:36

      Сравнили.

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 3 июня 2018, 01:56

      и представить себе не мог что клип гр.Ленинград будет мерилом крутости чего-либо

      5
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