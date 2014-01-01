Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фольгоре - турнирная таблица

Фальчано
Стадион:
Олимпико
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
ЛАСК
2
Маккаби
3
ХИК
4
Алашкерт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
1
11
16
6
3
2
1
14
4
10
11
6
2
0
4
5
15
-10
6
6
0
1
5
4
15
-11
1
Группа B
1
Гент
2
Партизан
3
Анортосис
4
Флора
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
6
2
4
13
6
2
2
2
6
4
2
8
6
1
3
2
6
9
-3
6
6
1
2
3
5
8
-3
5
Группа C
1
Рома
2
Буде-Глимт
3
Заря
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
18
11
7
13
6
3
3
0
14
5
9
12
6
2
1
3
5
11
-6
7
6
0
1
5
3
13
-10
1
Группа D
1
АЗ Алкмаар
2
Рандерс
3
Яблонец
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
8
3
5
14
6
1
4
1
9
9
0
7
6
1
3
2
6
8
-2
6
6
1
1
4
4
7
-3
4
Группа E
1
Фейеноорд
2
Славия
3
Унион
4
Маккаби Х
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
6
5
14
6
2
2
2
8
7
1
8
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
1
1
4
2
7
-5
4
Группа F
1
Копенгаген
2
ПАОК
3
Слован
4
Линкольн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
15
5
10
15
6
3
2
1
8
4
4
11
6
2
2
2
8
7
1
8
6
0
0
6
2
17
-15
0
Группа G
1
Ренн
2
Витесс
3
Тоттенхэм
4
Мура 05
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
7
6
14
6
3
1
2
12
9
3
10
6
2
1
3
11
11
0
7
6
1
0
5
5
14
-9
3
Группа H
1
Базель
2
Карабах
3
Омония
4
Кайрат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
6
8
14
6
3
2
1
10
8
2
11
6
0
4
2
5
10
-5
4
6
0
2
4
6
11
-5
2
Команда
1
ЛАСК
2
Маккаби
3
ХИК
4
Алашкерт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
0
2
1
7
-6
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 1
1
Гент
2
Анортосис
3
Партизан
4
Флора
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 2
1
Буде-Глимт
2
Рома
3
Заря
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
1
0
11
3
8
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 3
1
АЗ Алкмаар
2
Рандерс
3
Яблонец
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
0
4
9
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 4
1
Фейеноорд
2
Славия
3
Маккаби Х
4
Унион
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
1
1
1
1
0
4
3
1
1
1
5
3
2
4
Группа 5
1
Копенгаген
2
ПАОК
3
Слован
4
Линкольн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 6
1
Витесс
2
Тоттенхэм
3
Ренн
4
Мура 05
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 7
1
Базель
2
Карабах
3
Омония
4
Кайрат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
3
7
9
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
3
5
-2
1
Команда
1
ЛАСК
2
Маккаби
3
ХИК
4
Алашкерт
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
2
0
7
2
5
5
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 1
1
Гент
2
Партизан
3
Анортосис
4
Флора
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
1
1
3
2
1
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 2
1
Рома
2
Буде-Глимт
3
Заря
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
8
-1
6
3
0
3
0
3
3
0
3
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
1
9
-8
0
Группа 3
1
АЗ Алкмаар
2
Рандерс
3
Яблонец
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 4
1
Фейеноорд
2
Унион
3
Славия
4
Маккаби Х
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 5
1
Копенгаген
2
ПАОК
3
Слован
4
Линкольн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 6
1
Ренн
2
Витесс
3
Тоттенхэм
4
Мура 05
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
1
1
1
7
6
1
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 7
1
Карабах
2
Базель
3
Омония
4
Кайрат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
3
6
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+