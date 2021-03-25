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Бразилия. Серия А
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Шапекоэнсе
Новости
€ 11 млн
Шапекоэнсе - новости команды
Шапеко
Бразилия. Серия А
Стадион:
Региональ Индио Конда
Сайт:
http://www.chapecoense.com/
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Расписание
Таблица
«Коринтианс» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
6 сентября
«Гремио» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
30 августа
«Шапекоэнсе» – «Сан-Паулу»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
23 августа
«Шапекоэнсе» – «Баия»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
Видео
Игрок «Коритибы» провалился под землю, празднуя гол, который потом отменили
10 августа
1
«Коритиба» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
8 августа
Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса»
28 июля
«Кусок дерьма»: Неймар повздорил с двумя молодыми игроками «Сантоса»
26 июля
1
«Сантос» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
«Шапекоэнсе» – «Фламенго»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026
22 июля
«Баия» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 4 тура Высшей лиги Бразилии 2026
17 июля
«Крузейро» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.07
23 мая
«Мирассол» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.45
10 мая
«Шапекоэнсе» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.05
3 мая
«Флуминенсе» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.40
26 апреля
«Шапекоэнсе» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.67
2 апреля
«Интернасьонал» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 23 марта 2026 с коэффициентом 1.40
22 марта
«Шапекоэнсе» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 марта 2026 с коэффициентом 2.5
16 марта
Фото
«Ахмат» отдал Раванелли в аренду «Шапекоэнсе»
2021.03.25 17:54
1
Защитник «Шапекоэнсе», выживший в авиакатастрофе, завершил карьеру
2019.12.14 08:57
2
Рушел забил первый гол после авиакатастрофы «Шапекоэнсе». Он – один из трех выживших игроков
2019.10.01 07:18
Фото
Бразильский журналист умер во время игры в футбол. Он выжил при крушении самолета с «Шапекоэнсе»
2019.03.27 17:23
8
Кубок Либертадорес. «Шапекоэнсе» вылетел из турнира в отборочном раунде, уступив «Насьоналю»
2018.02.08 06:43
Видео
Вратарь «Шапекоэнсе» в шутку симулировал травму протеза во время матча
2017.12.26 23:54
6
«Шапекоэнсе» заключил пожизненный контракт с вратарем, которому ампутировали ногу после авиакатастрофы
2017.12.05 21:46
3
«Шапекоэнсе» спустя год после авиакатастрофы пробился в Кубок Либертадорес
2017.12.04 01:40
5
«Торино» сыграет в специальной форме в честь погибших футболистов «Шапекоэнсе»
2017.11.29 09:54
Фото
Марадона: «Чтобы сэкономить 5 тысяч, футболистов «Шапекоэнсе» отправили умирать»
2017.11.29 09:30
9
Фото
Вратарь «Шапекоэнсе» вернулся к тренировкам после ампутации ноги
2017.11.17 08:54
12
Товарищеский матч. «Рома» обыграла «Шапекоэнсе», выживший после авиакатастрофы Рушел забил гол
2017.09.02 01:02
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