Матч 20 тура бразильской Серии A между «Сантосом» и «Шапекоэнсе» пройдет 26 июля 2026 года в Сантосе на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра». Хозяева занимают 15-е место с 21 очком, но при этом обладают одной из самых мощных атак в лиге – 13 голов в пяти последних матчах, а на своем поле они не проигрывают в пяти из семи последних встреч. Гости замыкают турнирную таблицу с девятью очками, проиграли пять матчей подряд и пропускают в 13 турах кряду, что делает их явным аутсайдером. Сможет ли «Шапекоэнсе» прервать свою ужасную серию и навязать борьбу фавориту, или «Сантос» воспользуется слабостью соперника и добьется разгромной победы? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Сантос» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 13 голов, в среднем 2.60 за игру, а голевая серия насчитывает шесть матчей подряд. Лучший бомбардир Габриэл Барбоза забил 14 мячей в 27 встречах и является главной угрозой для обороны гостей. Дома «Сантос» чувствует себя уверенно, не проигрывая в пяти из семи последних матчей на своем поле. В очных встречах с «Шапекоэнсе» хозяева имеют преимущество: они побеждают в трех последних домашних матчах против этого соперника и забивают в семи последних встречах с ним. Однако оборона «Сантоса» небезупречна – команда пропускает в четырех последних матчах, но против слабой атаки гостей это вряд ли станет проблемой.

«Шапекоэнсе» находится в глубочайшем кризисе: пять поражений подряд и пропуски в 13 последних матчах чемпионата. В атаке команда забила всего три гола в пяти последних играх (в среднем 0.60 за матч), а лучший бомбардир Марсиньо отметился лишь шестью мячами в 32 встречах. Гости замыкают таблицу с девятью очками и выглядят абсолютным аутсайдером, который не способен оказывать сопротивление даже середнякам. Единственное утешение – «Шапекоэнсе» забивает в трех последних матчах, но это не компенсирует огромные проблемы в обороне, где команда пропускает в среднем 2.40 гола за игру. Выездная статистика также удручает, и вряд ли гости смогут прервать свою безвыигрышную серию в гостях у «Сантоса».

С учетом подавляющего преимущества «Сантоса» в атаке, домашней формы и слабости «Шапекоэнсе» в обороне, победа хозяев с разницей как минимум в два мяча выглядит безальтернативным исходом. Гости не способны сдержать атакующий потенциал соперника, а их собственная результативность слишком низка, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Форма и история личных встреч

В очных встречах на поле «Сантоса» хозяева имеют явное преимущество, выиграв три последних домашних матча у «Шапекоэнсе» и стабильно забивая в семи последних играх против этого соперника. Текущая форма команд только усиливает этот перевес: «Сантос» забивает в шести матчах подряд, а «Шапекоэнсе» проигрывает пять встреч кряду и пропускает в 13 турах подряд, что делает победу хозяев практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Сантоса» над «Шапекоэнсе» с разницей как минимум в два мяча в матче 20 тура чемпионата Бразилии. Хозяева имеют мощную атаку и играют дома против самой слабой команды лиги, которая не может остановить свои поражения и много пропускает. Учитывая, что «Сантос» забивает в среднем 2.60 гола за матч, а «Шапекоэнсе» пропускает 2.40, хозяева должны легко реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Сантоса» с форой (-1.5) за 2.07 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Сантосом» и «Шапекоэнсе» состоится 26 июля 2026 года в Сантосе на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.