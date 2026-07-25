Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сантос» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026

25 июля 2026 9:48
Сантос - Шапекоэнсе
26 июл. 2026, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Победа «Сантоса» с форой (-1.5)
Сделать ставку

Матч 20 тура бразильской Серии A между «Сантосом» и «Шапекоэнсе» пройдет 26 июля 2026 года в Сантосе на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра». Хозяева занимают 15-е место с 21 очком, но при этом обладают одной из самых мощных атак в лиге – 13 голов в пяти последних матчах, а на своем поле они не проигрывают в пяти из семи последних встреч. Гости замыкают турнирную таблицу с девятью очками, проиграли пять матчей подряд и пропускают в 13 турах кряду, что делает их явным аутсайдером. Сможет ли «Шапекоэнсе» прервать свою ужасную серию и навязать борьбу фавориту, или «Сантос» воспользуется слабостью соперника и добьется разгромной победы? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Сантос» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 13 голов, в среднем 2.60 за игру, а голевая серия насчитывает шесть матчей подряд. Лучший бомбардир Габриэл Барбоза забил 14 мячей в 27 встречах и является главной угрозой для обороны гостей. Дома «Сантос» чувствует себя уверенно, не проигрывая в пяти из семи последних матчей на своем поле. В очных встречах с «Шапекоэнсе» хозяева имеют преимущество: они побеждают в трех последних домашних матчах против этого соперника и забивают в семи последних встречах с ним. Однако оборона «Сантоса» небезупречна – команда пропускает в четырех последних матчах, но против слабой атаки гостей это вряд ли станет проблемой.

«Шапекоэнсе» находится в глубочайшем кризисе: пять поражений подряд и пропуски в 13 последних матчах чемпионата. В атаке команда забила всего три гола в пяти последних играх (в среднем 0.60 за матч), а лучший бомбардир Марсиньо отметился лишь шестью мячами в 32 встречах. Гости замыкают таблицу с девятью очками и выглядят абсолютным аутсайдером, который не способен оказывать сопротивление даже середнякам. Единственное утешение – «Шапекоэнсе» забивает в трех последних матчах, но это не компенсирует огромные проблемы в обороне, где команда пропускает в среднем 2.40 гола за игру. Выездная статистика также удручает, и вряд ли гости смогут прервать свою безвыигрышную серию в гостях у «Сантоса».

С учетом подавляющего преимущества «Сантоса» в атаке, домашней формы и слабости «Шапекоэнсе» в обороне, победа хозяев с разницей как минимум в два мяча выглядит безальтернативным исходом. Гости не способны сдержать атакующий потенциал соперника, а их собственная результативность слишком низка, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Форма и история личных встреч

В очных встречах на поле «Сантоса» хозяева имеют явное преимущество, выиграв три последних домашних матча у «Шапекоэнсе» и стабильно забивая в семи последних играх против этого соперника. Текущая форма команд только усиливает этот перевес: «Сантос» забивает в шести матчах подряд, а «Шапекоэнсе» проигрывает пять встреч кряду и пропускает в 13 турах подряд, что делает победу хозяев практически неизбежной.

Личные встречи
60% (9)
13% (2)
27% (4)
20
Забитых мячей
10
1.33
В среднем за матч
0.67
3:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 1 тур
Шапекоэнсе
4 : 2
29.01.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
2 : 0
18.11.2021
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
0 : 1
02.08.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
2 : 0
02.12.2019
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Шапекоэнсе
0 : 1
01.09.2019
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 1
13.11.2018
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
23.07.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
2 : 0
14.11.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
1 : 0
20.07.2017
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
0 : 1
24.10.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сантос
3 : 0
03.07.2016
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
3 : 1
04.09.2015
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Шапекоэнсе
1 : 0
24.05.2015
Сантос
Бразилия. Серия А, 31 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
26.10.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
3 : 0
27.07.2014
Шапекоэнсе
Показать все

Составы команд
Не сыграют
Сантос
Точно не сыграют
João Schmidt
ЦП
Под вопросом
Густаво Перейра
ОП
Неймар
ЛВ
Vinicius Rodrigues Lira
ЦЗ
Шапекоэнсе
Точно не сыграют
Андерсон Пайшао
ВР
João Paulo
ЦФ
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
Max
ЦФ
Рафаэль душ Сантуш Карвальейра Нативидаде
ОП
Robert Santos
ЦФ
Victor Caetano
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Сантоса» над «Шапекоэнсе» с разницей как минимум в два мяча в матче 20 тура чемпионата Бразилии. Хозяева имеют мощную атаку и играют дома против самой слабой команды лиги, которая не может остановить свои поражения и много пропускает. Учитывая, что «Сантос» забивает в среднем 2.60 гола за матч, а «Шапекоэнсе» пропускает 2.40, хозяева должны легко реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Сантоса» с форой (-1.5) за 2.07 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура между «Сантосом» и «Шапекоэнсе» состоится 26 июля 2026 года в Сантосе на стадионе «Эстадио Урбано Калдейра» и начнется в 00:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Сантос» – «Шапекоэнсе»: смотреть онлайн

2.07
Победа «Сантоса» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе Сантос
Другие прогнозы
25.07.2026
18:30
3.00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Факел - Динамо Мх
Ничья
25.07.2026
19:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Текстильщик - Спартак К
Победа «Спартака Кострома»
25.07.2026
20:45
1.75
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак - Родина
Победа «Спартака» с форой (-1.5)
26.07.2026
00:30
2.05
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал
Победа «Атлетико Паранаэнсе»
26.07.2026
00:30
2.07
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос - Шапекоэнсе
Победа «Сантоса» с форой (-1.5)
26.07.2026
02:30
3.70
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама - Мирассол
Победа «Мирассола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+