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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Сантос
Шапекоэнсе - Сантос: обзор матча 24 октября 2016
Шапекоэнсе
24.10.2016, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
4'
Л. Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Сантос
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лима
Начало матча
Статистика матча Шапекоэнсе - Сантос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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19.11.2026
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0 : 1
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Сантос
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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