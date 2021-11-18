Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Шапекоэнсе
Сантос - Шапекоэнсе: обзор матча 18 ноября 2021
Сантос
18.11.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
27'
Мариньо (П)
84'
М. Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Шапекоэнсе
Замена
Мораес
️️️️
Мадсон
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Гильерме
Пас отдал
Г. Пирани
84'
74'
Замена
A. Santos
️️️️
J. P. Ribeiro
Замена
R.
️️️️
D. Tardelli
72'
Замена
В. Леонардо
️️️️
P.
72'
60'
Замена
G.
️️️️
M.
60'
Замена
Б. Силва
️️️️
K. Nunes
Замена
Г. Пирани
️️️️
Г. Камачо
46'
Желтая карточка
А. Габриэль
45'
+4
Замена
А. Габриэль
️️️️
Мариньо
37'
29'
Желтая карточка
Бузанелло
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Мариньо
27'
24'
Желтая карточка
Джордан
10'
Замена
R. Lima
️️️️
D. Melz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
29
Гильерме Камачо
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Шапекоэнсе
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
7
Mike
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
Сантос
36
Матиас Лакава
ЦП
21
Raniel
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
Шапекоэнсе
19
Marquinho
ЦП
23
Тиаго Косер
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
5
6
Джонатан
15
Фелипе
3
Боса
22
Мадсон
25
Заносело
5
25
Бузанелло
0
22
6
55
Джордан
9
21
21
9
29
Камачо
12
Пирани
12
Пирани
29
Камачо
22
Мадсон
20
Мораес
20
Мораес
22
Мадсон
31
3
Леонардо
3
Леонардо
31
7
Мариньо
20
Габриэль
20
Габриэль
7
Мариньо
0
19
19
0
31
43
43
31
0
29
Силва
29
Силва
0
7
49
49
7
Остались в запасе
Сантос
Шапекоэнсе
36
Матиас Лакава
ЦП
8
Ивоней
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
19
Marquinho
ЦП
23
Тиаго Косер
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
Остались в запасе
36
Матиас Лакава
ЦП
8
Ивоней
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Остались в запасе
19
Marquinho
ЦП
23
Тиаго Косер
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сантос - Шапекоэнсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
Новости команд
Все
Сантос
Шапекоэнсе
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Мирассола» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ботафого» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+