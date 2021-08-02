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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Сантос
Шапекоэнсе - Сантос: обзор матча 02 августа 2021
Шапекоэнсе
02.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
43'
К. Санчес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Сантос
86'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Л. Брага
Замена
F.
️️️️
L. Gomes
86'
Замена
M.
️️️️
Ф.
77'
71'
Замена
В. Заносело
️️️️
К. Санчес
Замена
G.
️️️️
F.
61'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
A.
61'
Замена
Раванелли
️️️️
F.
61'
59'
Замена
Г. Пирани
️️️️
М. Гильерме
46'
Замена
В. Леонардо
️️️️
Л. Фелипе
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
17
Фернандиньо
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Шапекоэнсе
28
Felipe Vasconcelos
ЦЗ
12
Раванелли
АП
13
Кейллер
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
7
Mike
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
Сантос
12
Джон
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
5
28
0
17
10
0
5
38
Леонардо
95
Гильерме
22
Брага
10
Мота
7
Санчес
10
12
Раванелли
12
Раванелли
10
25
10
10
25
17
7
7
17
0
9
9
0
28
49
49
28
15
Фелипе
3
Леонардо
3
Леонардо
15
Фелипе
7
Санчес
25
Заносело
25
Заносело
7
Санчес
95
Гильерме
12
Пирани
12
Пирани
95
Гильерме
22
Брага
9
Маркес
9
Маркес
22
Брага
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Сантос
28
Felipe Vasconcelos
ЦЗ
13
Кейллер
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
12
Джон
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
28
Felipe Vasconcelos
ЦЗ
13
Кейллер
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
43
Renyer
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Шапекоэнсе - Сантос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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