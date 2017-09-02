Товарищеский матч. «Рома» обыграла «Шапекоэнсе», выживший после авиакатастрофы Рушел забил гол

Товарищеский матч между «Ромой» и «Шапекоэнсе» завершился победой хозяев – 4:1. За римлян по одному голу забили Алессандро Флоренци и Диего Перотти, Мирко Антенуччи оформил дубль.

В составе бразильского клуба отличился Алан Рушел. Бразильский полузащитник является одним из двух действующих футболистов, выживших после падения самолета «Шапекоэнсе» в ноябре 2016 года. В июле 28-летний хавбек сыграл первый матч после катастрофы.

Товарищеский матч.

Рома – Шапекоэнсе – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Флоренци, 29 (с пенальти); 2:0 – Перотти, 38; 3:0 – Антенуччи, 42 (с пенальти); 4:0 – Антенуччи, 51; 4:1 – Рушел, 56 (с пенальти).