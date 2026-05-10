11 мая состоится матч 15-го тура бразильской Серии A, в котором «Мирассол» примет «Шапекоэнсе». Обе команды находятся в зоне вылета, но подходят к очной встрече в кардинально разном состоянии. Хозяева поймали победный ритм и штампуют победы, тогда как гости стремительно катятся на дно таблицы. Встреча аутсайдеров обещает стать принципиальной битвой за шесть очков.

«Мирассол»

Команда из одноимeнного города преображается на глазах. Три победы подряд – над «Коринтиансом» (2:1) в чемпионате и дважды над «ЛДУ Кито» и «Олвэйс Реди» в Кубке Либертадорес – вернули команде уверенность. На дистанции 5 последних встреч «Мирассол» забивает 1,40 мяча в среднем и пропускает всего 0,60. После 14 туров без «сухаря» в Серии A оборона наконец-то начала действовать дисциплинированно. Игор Формига с 4 голами в 19 матчах не является звeздным бомбардиром, но команда берeт своe коллективными действиями и отличной формой. Отдельного внимания заслуживает статистика против «Шапекоэнсе»: 4 победы в 4 последних очных матчах, и во всех них «Мирассол» не пропускал.

«Шапекоэнсе»

Клуб из Шапеко погружается в кризис. Четыре поражения подряд в Серии A и 11 пропущенных мячей в 5 последних встречах (2,20 в среднем) – это катастрофа. Оборона «Шапекоэнсе» пропускает в 8 последних матчах и выглядит совершенно беспомощной. Марсиньо с 5 голами в 25 матчах пытается тащить команду в атаке, но 0,60 забитых мячей в среднем на дистанции 5 встреч – слишком мало для набора очков. После поражений от «Брагантино» (1:2), «Флуминенсе» (1:2), «Ботафого» (1:4 и 0:1) и «Атлетико Паранаэнсе» (0:2) команда находится на дне как в турнирном, так и в психологическом плане. Последнее место с 8 очками – это приговор.

Факты о командах:

«Мирассол»

Победная серия из 3 матчей

Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Выиграл 4 последних очных матча с «Шапекоэнсе»

Не пропускает от «Шапекоэнсе» в 4 последних личных встречах

«Шапекоэнсе»

Проигрышная серия из 4 матчей в Серии A

Пропустил 11 мячей в 5 последних встречах

Пропускает в 8 последних матчах

Забивает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

История противостояний

«Мирассол» выиграл 4 последних личных встречи

«Мирассол» не пропускает от «Шапекоэнсе» в 4 матчах подряд

«Мирассол» забивает в 4 последних очных матчах

Прогноз на матч «Мирассол» – «Шапекоэнсе»

Расклад очевиден: «Мирассол» на подъeме, выиграл 3 матча подряд и имеет феноменальную статистику против «Шапекоэнсе» – 4 победы в 4 последних встречах без пропущенных мячей. «Шапекоэнсе» катится в пропасть, пропускает пачками и почти не забивает. Учитывая турнирную важность матча для обеих команд и текущую форму, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: