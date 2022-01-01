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Бразилия. Серия А
Команды
Шапекоэнсе
Состав
€ 11 млн
Шапекоэнсе - состав команды
Шапеко
Бразилия. Серия А
Стадион:
Региональ Индио Конда
Сайт:
http://www.chapecoense.com/
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
98
Пайшао Андерсон
Вра
28
€ 0.45 млн
3
Домаховский Эдуардо Винисиус
Защ
28
€ 1.2 млн
5
Хейтор
Защ
25
€ 0.6 млн
37
Клар Уолтер
Защ
31
€ 0.5 млн
12
Фернандо
Защ
26
€ 0.4 млн
2
Винисиус Маркос
Защ
29
€ 0.4 млн
26
Соуза да Круз Эвертон
Защ
31
€ 0.3 млн
70
Тадеу Рубенс
Защ
23
€ 0.25 млн
91
Пачеко Бруно
Защ
34
€ 0.25 млн
99
Карвальейра Нативидаде Рафаэль душ Сантуш
Пол
27
€ 2.5 млн
27
Камило
Пол
27
€ 2 млн
22
Меритау Хигор
Пол
32
€ 0.8 млн
17
Балиэйро Винисиус
Пол
27
€ 0.4 млн
11
Боласи Янник
Пол
37
€ 0.15 млн
31
Maurício Garcez de Jesus
Пол
-
77
Борреро Дилан
Нап
24
€ 1 млн
8
Robert Santos
Нап
-
6
Gianluca Piola Minozzo
Нап
-
9
P. H. Perotti
Нап
-
22
Max
Нап
-
4
João Paulo
Нап
-
97
Enio
Нап
-
15
Rafael Thyere
Нап
-
10
Giovanni Augusto
Нап
-
7
Marcinho
Нап
-
20
Bruno Tubarão
Нап
-
88
Yago Felipe
Нап
-
20
Жеан Карлос
Нап
42
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 13
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