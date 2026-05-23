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«Крузейро» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.07

23 мая 2026 10:54
Крузейро - Шапекоэнсе
24 мая 2026, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 17 тур
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2.07
Обе забьют – да
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24 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Крузейро» и «Шапекоэнсе». Хозяева занимают 13-е место с 20 очками – середняк, который набрал ход. Гости располагаются на последнем 20-м месте с 9 очками – команда не может выиграть 14 матчей подряд! Это матч команды из середины таблицы против абсолютного аутсайдера.

«Крузейро»

Бельо-Оризонтинский клуб в порядке: 5 матчей без поражений, хорошая оборона – 0.60 пропущенных за последние 5 игр. Кайо Жорже (11 голов) – главная звезда. Команда забивает в 4 последних матчах подряд и в 8 последних матчах чемпионата.

Против «Шапекоэнсе» у «Крузейро» тоже всe нормально – забивают в 3 последних очных встречах. Дома они обязаны побеждать такого соперника. Единственный минус – пропускают в 3 последних матчах, но это вряд ли станет проблемой против аутсайдера.

«Шапекоэнсе»

«Шапе» переживает катастрофу: 14 матчей без побед, последнее место, 9 очков. Оборона – решето: пропускают в 9 последних матчах подряд (1.60 в среднем). Атака ещe работает (1.40 гола за игру), но этого недостаточно.

В гостях «Шапекоэнсе» не выигрывает 9 матчей подряд. Команда уже психологически сломлена. В прошлом туре уступили «Ремо» (2:3) – пропустили три, забили два. Даже когда забивают, не могут набрать очки.

Факты о командах:

«Крузейро»

  • Занимает 13-е место, 20 очков
  • Пять матчей без поражений
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • Забивает в 8 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Кайо Жорже (11 голов)

«Шапекоэнсе»

  • Занимает 20-е место (последнее), 9 очков
  • Четырнадцать матчей без побед
  • Девять матчей без побед в гостях
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • Пропускает в 9 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Марсиньо (6 голов)

История личных встреч

  • «Крузейро» забивает в 3 последних матчах против «Шапекоэнсе»
  • В 5 последних очных встречах – 2 победы «Крузейро», 1 победа «Шапекоэнсе», 2 ничьи

Прогноз на матч «Крузейро» – «Шапекоэнсе»

«Шапекоэнсе» – худшая команда лиги. 14 матчей без побед, 9 матчей без побед в гостях, пропускают в 9 матчах подряд. «Крузейро» – стабильный середняк, который не проигрывает 5 матчей.

«Шапе» умеет забивать (1.40 гола), но их оборона настолько плоха, что они проигрывают даже когда забивают два. «Крузейро» дома, с хорошей обороной, обязан побеждать. Скорее всего, хозяева выиграют, но «Шапе» может забить гол престижа – они делают это регулярно.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.07
  • Победа «Крузейро»

2.07
Обе забьют – да
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе Крузейро
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