24 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Крузейро» и «Шапекоэнсе». Хозяева занимают 13-е место с 20 очками – середняк, который набрал ход. Гости располагаются на последнем 20-м месте с 9 очками – команда не может выиграть 14 матчей подряд! Это матч команды из середины таблицы против абсолютного аутсайдера.
«Крузейро»
Бельо-Оризонтинский клуб в порядке: 5 матчей без поражений, хорошая оборона – 0.60 пропущенных за последние 5 игр. Кайо Жорже (11 голов) – главная звезда. Команда забивает в 4 последних матчах подряд и в 8 последних матчах чемпионата.
Против «Шапекоэнсе» у «Крузейро» тоже всe нормально – забивают в 3 последних очных встречах. Дома они обязаны побеждать такого соперника. Единственный минус – пропускают в 3 последних матчах, но это вряд ли станет проблемой против аутсайдера.
«Шапекоэнсе»
«Шапе» переживает катастрофу: 14 матчей без побед, последнее место, 9 очков. Оборона – решето: пропускают в 9 последних матчах подряд (1.60 в среднем). Атака ещe работает (1.40 гола за игру), но этого недостаточно.
В гостях «Шапекоэнсе» не выигрывает 9 матчей подряд. Команда уже психологически сломлена. В прошлом туре уступили «Ремо» (2:3) – пропустили три, забили два. Даже когда забивают, не могут набрать очки.
Факты о командах:
«Крузейро»
- Занимает 13-е место, 20 очков
- Пять матчей без поражений
- Забивает в 4 последних матчах подряд
- Забивает в 8 последних матчах чемпионата
- Пропускает в 3 последних матчах
- В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Кайо Жорже (11 голов)
«Шапекоэнсе»
- Занимает 20-е место (последнее), 9 очков
- Четырнадцать матчей без побед
- Девять матчей без побед в гостях
- Забивает в 5 последних матчах подряд
- Пропускает в 9 последних матчах подряд
- В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Марсиньо (6 голов)
История личных встреч
- «Крузейро» забивает в 3 последних матчах против «Шапекоэнсе»
- В 5 последних очных встречах – 2 победы «Крузейро», 1 победа «Шапекоэнсе», 2 ничьи
Прогноз на матч «Крузейро» – «Шапекоэнсе»
«Шапекоэнсе» – худшая команда лиги. 14 матчей без побед, 9 матчей без побед в гостях, пропускают в 9 матчах подряд. «Крузейро» – стабильный середняк, который не проигрывает 5 матчей.
«Шапе» умеет забивать (1.40 гола), но их оборона настолько плоха, что они проигрывают даже когда забивают два. «Крузейро» дома, с хорошей обороной, обязан побеждать. Скорее всего, хозяева выиграют, но «Шапе» может забить гол престижа – они делают это регулярно.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 2.07
- Победа «Крузейро»