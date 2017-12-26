Вратарь «Шапекоэнсе» в шутку симулировал травму протеза во время матча

Вратарь «Шапекоэнсе» Жаксон Фолман в штуку симулировал травму протеза. Эпизод произошел во время благотворительного матча. Также Фолман, выступавший в роли полевого игрока, забил гол.

Напомним, что около года назад самолет бразильского клуба потерпел крушение в Колумбии. На борту находилось 77 человек, шестерым из которых удалось выжить. Среди них было три футболиста – Алан Рушел, Нету и Фолман. Последнему после авиакатастрофы ампутировали ногу. Клуб предложил Фолману пожизненный контракт и должность посла клуба.

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