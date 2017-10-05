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21.10.2016 10:00«Когда город бомбили, мы просто играли в футбол и не всегда прятались». История боснийца Ведада ИбишевичаВедад Ибишевич сейчас – один из самых результативных бомбардиров чемпионата Германии. Он пережил войну в Югославии, голод, смерть близких, эмиграцию, но вопреки всему осуществил свою мечту. «Бомбардир» рассказывает о том, как босниец преодолел все препятствия и добился своей цели.
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07.10.2016 22:30Франция легко обыграла Болгарию. Промес забил первые голы за сборную Голландии. Онлайн отборочных матчей ЧМ (ВИДЕО)Сегодня состоялся целый ряд отборочных матчей к чемпионату мира-2018. Среди наиболее интересных пар: Франция – Болгария, Голландия – Белоруссия, Бельгия – Босния и Герцеговина. «Бомбардир» предлагает читателям видео всех голов главных поединков игрового дня.12
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06.09.2016 23:00Первый тур европейской квалификации к ЧМ-2018 закончился девятью матчами. Болгария и Люксембург наколотили семь голов на двоих, Ивелин Попов забил классный гол со штрафного, португальцы проиграли в Швейцарии, шведы и голландцы разошлись миром, Босния отгрузила пять мячей Эстонии.6
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12.11.2015 17:49Тренер столичного ЦСКА и бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы команды Джеко, Ибишевича и Пьянича на попадание в финальный этап чемпионата Европы-2016.1
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09.09.2015 18:39После 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2016 стал намного более понятен список команд, которые следующим летом прилетят во Францию. Но «Бомбардир» рассказывает о тех, кому пока рано бронировать самолеты до Парижа или вообще стоит забыть об этом путешествии.13
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03.09.2015 17:28Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар в преддверии матча отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 с командой Боснии и Герцеговины рассказал о подготовке коллектива и отметил, что осознает всю важность стоящих перед сборной задач.2