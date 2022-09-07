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03.06.2017 20:30Черчесова не уволят в случае провала на Кубке конфедераций. «Зенит» ищет усиление в Италии. Дайджест событий дня«Зенит» интересуется рядом игроков из Серии A. Мертезакер завершит карьеру в 32 года. Мутко заявил, что Черчесов будет работать на ЧМ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.12
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01.02.2017 14:00«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметилиПока развивались события в сделках по Ивановичу, Траоре и Габбьядини, в Европе произошло много других интересных переходов. «Бомбардир» рассказывает о трансферах, которые вы могли пропустить.4
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18.01.2017 01:30Колумбийца Джейсона Мурильо хотели забрать в «Барселону», а «Зенит» даже предлагал «Интеру» обмен игроками. Миланский клуб все предложения отклонил, получив в лице Мурильо настоящего лидера команды. «Бомбардир» рассказывает и показывает, что сотворил колумбийский футболист в матче Кубка Италии против «Болоньи».
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