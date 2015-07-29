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    Трансферные слухи. Дренте ведет переговоры с «Крыльями Советов», Негредо ссорится с тренером


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    Голосов: 0
    29.07.2015 20:48
    О возвращении в Россию Дренте, падении Кассано в Серию В, скандале в «Валенсии» и переезде Анчелотти в Мексику – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
    О возвращении в Россию Дренте, падении Кассано в Серию В, скандале в «Валенсии» и переезде Анчелотти в Мексику – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

    Россия

    «Ростов» близок к приобретению Кристиана Нобоа, утверждают греческие СМИ. Прошедший сезон эквадорец провел в местном «ПАОК», где проявить себя во всей красе ему не удалось.

    Экс-защитник «Реала» Ройстон Дренте может вернуться в Россию. Самарская пресса утверждает, что голландец может стать следующим новичком «Крыльев Советов».

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Италия

    «Сампдория» активно ищет замену ушедшему Самуэлю Это’О. Генуэзцы провели переговоры с форвардом греческой сборной Георгосом Самарасом. По сообщению журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий уже согласился переехать в Геную. Последний сезон Самарас провел в арабском «Аль-Хиляль», с которым в июле расторг контракт.

    Экс-полузащитник «Зенита» Алессандро Розина может продолжить карьеру в Таиланде: один из местных клубов предлагает ему сумасшедшую зарплату. Также на Розину претендуют испанский «Эйбар» и клуб Серии В «Латина». Напомним, итальянец выступал за
    «Зенит» с 2009 по 2012 год.

    Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Серии А. Игроком всерьез интересуется «Болонья», которая, однако, не готова заплатить требуемые 10 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.

    Полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело все ближе к переходу в «Интер». В сделку, скорее всего, будет включен защитник «нерадзурри» Юто Нагатомо: японец уже рассказал о своей бесконечной симпатии к турецкой лиге.

    Итальянские СМИ разразились сообщением о грядущем переходе Антонио Кассано в «Бари». В этом клубе строптивый форвард когда-то начинал свою карьеру. «Кассано нам пригодился бы. Но пока мы не можем позволить себе его зарплату» - грустно опровергнул президент «Бари» Джанлука Папареста.

    Таблица летних трансферов Серии А

    Англия

    Димитар Бербатов стал главной трансферной целью «Астон Виллы» в августе. Бирмингемцы уже провели первые переговоры с болгарским форвардом, который в настоящее время является свободным агентом.

    Таблица летних трансферов АПЛ

    Франция

    Некогда один из самых талантливых хавбеков Франции Бенуа Педретти продолжит карьеру в низшем дивизионе. Экс-игрок сборной, скорее всего, подпишет контракт с клубом Лиги 2 «Нанси».

    Таблица летних трансферов Лиги 1

    Германия

    «Байер» близок к трансферу опорника «Интернасьонала» Чарльза Арангиса. Чилийского игрока на родине называют «вторым Видалем». Отметим, что Видаль получил всемирную известность именно в леверкузенском клубе.

    Таблица летних трансферов Бундеслиги


    Испания

    Небольшой скандал случился в рядах «Валенсии». Буквально 1 июля испанцы выкупили Альваро Негредо у «Манчестер Сити» за 30 млн евро. Не прошло и месяца, как «Валенсия» выставляет своего ударного форварда на трансфер. Причина – непреодолимые разногласия, вспыхнувшие между Негредо и тренером «Валенсии» Нуну.

    «Барселона» может приобрести форварда «Сельты» Нолито за 19 млн евро. Это будет сделано в случае, если в «МЮ» перейдет Педро. Нолито является воспитанником каталонского футбола, но в свое время оказался не нужен родному клубу.

    Таблица летних трансферов Примеры

    Мексика

    Местное футбольное руководство пытается склонить Карло Анчелотти возглавить сборную Мексики. В переговоры готов включиться даже президент страны Энрике Ньето. Правда, пока предложение мексиканцев Анчелотти воспринимает без особого энтузиазма.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграмы Марио Балотелли, Альваро Негредо
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:01

      Нобоа в Ростеве неплохим усиленеем будет

      0
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      Рейтинг: +13

      fenomeno9 31 июля 2015, 16:06

      Ростов молодцы! Нобоа неплох

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 31 июля 2015, 10:27

      Надеюсь Марио возродит свою карьеру!

      0
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      Рейтинг: +11

      sagittarius27 30 июля 2015, 11:10

      Про Бербатова вообще первый раз слышу, что им Астон Вилла интересуется.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > sagittarius27 30 июля 2015, 12:41

      А у тебя есть какие-то источники, которые докладывают, кто кем интересуется?

      0
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      Рейтинг: +10

      Ilya_Kulikov 30 июля 2015, 10:45

      Ростов при Бердыеве выглядит солидно, должны в 10-ке быть

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 30 июля 2015, 10:29

      Ростов укрепляется, в этом году в середине таблицы должны быть

      0
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      Рейтинг: +191

      ЗаЖиМ 30 июля 2015, 08:08

      Если Нобоа не раскрылся в ПАОК-е, откуда уверенность КББ, что он раскроется на Дону?

      0
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      Рейтинг: +24

      Hotspur55 30 июля 2015, 02:40

      Анчелотти бы спину сначала вылечить,а тут Мексика нарисовалась

      0
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 > Hotspur55 30 июля 2015, 10:22

      что со спиной?

      0
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      Рейтинг: +24

      Hotspur55 > Стелс007 30 июля 2015, 13:42

      поищи его последние комментарии,ему операция на спине нужна

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 30 июля 2015, 02:22

      У Ростова грамотная банда собирается)

      3
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      Рейтинг: +12

      Azamat12 30 июля 2015, 00:15

      Для Ростова Нобоа будит хорошим укреплением

      1
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