Трансферные слухи. Дренте ведет переговоры с «Крыльями Советов», Негредо ссорится с тренером

О возвращении в Россию Дренте, падении Кассано в Серию В, скандале в «Валенсии» и переезде Анчелотти в Мексику – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».

О возвращении в Россию Дренте, падении Кассано в Серию В, скандале в «Валенсии» и переезде Анчелотти в Мексику – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».



Россия



«Ростов» близок к приобретению Кристиана Нобоа, утверждают греческие СМИ. Прошедший сезон эквадорец провел в местном «ПАОК», где проявить себя во всей красе ему не удалось.



Экс-защитник «Реала» Ройстон Дренте может вернуться в Россию. Самарская пресса утверждает, что голландец может стать следующим новичком «Крыльев Советов».



Таблица летних трансферов РФПЛ Экс-защитник «Реала» Ройстон Дренте может вернуться в Россию. Самарская пресса утверждает, что голландец может стать следующим новичком «Крыльев Советов».



Италия



«Сампдория» активно ищет замену ушедшему Самуэлю Это’О. Генуэзцы провели переговоры с форвардом греческой сборной Георгосом Самарасом. По сообщению журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий уже согласился переехать в Геную. Последний сезон Самарас провел в арабском «Аль-Хиляль», с которым в июле расторг контракт.



Экс-полузащитник «Зенита» Алессандро Розина может продолжить карьеру в Таиланде: один из местных клубов предлагает ему сумасшедшую зарплату. Также на Розину претендуют испанский «Эйбар» и клуб Серии В «Латина». Напомним, итальянец выступал за

«Зенит» с 2009 по 2012 год.



Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Серии А. Игроком всерьез интересуется «Болонья», которая, однако, не готова заплатить требуемые 10 млн евро. Переговоры между сторонами продолжаются.



Полузащитник «Галатасарая» Фелипе Мело все ближе к переходу в «Интер». В сделку, скорее всего, будет включен защитник «нерадзурри» Юто Нагатомо: японец уже рассказал о своей бесконечной симпатии к турецкой лиге.



Итальянские СМИ разразились сообщением о грядущем переходе Антонио Кассано в «Бари». В этом клубе строптивый форвард когда-то начинал свою карьеру. «Кассано нам пригодился бы. Но пока мы не можем позволить себе его зарплату» - грустно опровергнул президент «Бари» Джанлука Папареста.



Таблица летних трансферов Серии А Итальянские СМИ разразились сообщением о грядущем переходе Антонио Кассано в «Бари». В этом клубе строптивый форвард когда-то начинал свою карьеру. «Кассано нам пригодился бы. Но пока мы не можем позволить себе его зарплату» - грустно опровергнул президент «Бари» Джанлука Папареста.



Англия



Димитар Бербатов стал главной трансферной целью «Астон Виллы» в августе. Бирмингемцы уже провели первые переговоры с болгарским форвардом, который в настоящее время является свободным агентом.



Таблица летних трансферов АПЛ Димитар Бербатов стал главной трансферной целью «Астон Виллы» в августе. Бирмингемцы уже провели первые переговоры с болгарским форвардом, который в настоящее время является свободным агентом.



Франция



Некогда один из самых талантливых хавбеков Франции Бенуа Педретти продолжит карьеру в низшем дивизионе. Экс-игрок сборной, скорее всего, подпишет контракт с клубом Лиги 2 «Нанси».



Таблица летних трансферов Лиги 1 Некогда один из самых талантливых хавбеков Франции Бенуа Педретти продолжит карьеру в низшем дивизионе. Экс-игрок сборной, скорее всего, подпишет контракт с клубом Лиги 2 «Нанси».



Германия



«Байер» близок к трансферу опорника «Интернасьонала» Чарльза Арангиса. Чилийского игрока на родине называют «вторым Видалем». Отметим, что Видаль получил всемирную известность именно в леверкузенском клубе.



Таблица летних трансферов Бундеслиги



«Байер» близок к трансферу опорника «Интернасьонала» Чарльза Арангиса. Чилийского игрока на родине называют «вторым Видалем». Отметим, что Видаль получил всемирную известность именно в леверкузенском клубе.



Испания



Небольшой скандал случился в рядах «Валенсии». Буквально 1 июля испанцы выкупили Альваро Негредо у «Манчестер Сити» за 30 млн евро. Не прошло и месяца, как «Валенсия» выставляет своего ударного форварда на трансфер. Причина – непреодолимые разногласия, вспыхнувшие между Негредо и тренером «Валенсии» Нуну.



«Барселона» может приобрести форварда «Сельты» Нолито за 19 млн евро. Это будет сделано в случае, если в «МЮ» перейдет Педро. Нолито является воспитанником каталонского футбола, но в свое время оказался не нужен родному клубу.



Таблица летних трансферов Примеры «Барселона» может приобрести форварда «Сельты» Нолито за 19 млн евро. Это будет сделано в случае, если в «МЮ» перейдет Педро. Нолито является воспитанником каталонского футбола, но в свое время оказался не нужен родному клубу.



Мексика

Местное футбольное руководство пытается склонить Карло Анчелотти возглавить сборную Мексики. В переговоры готов включиться даже президент страны Энрике Ньето. Правда, пока предложение мексиканцев Анчелотти воспринимает без особого энтузиазма.