Синиша Михайлович уверен в своей победе.

«В последние годы мое выздоровление было превосходным. Но эти болезни коварны. Из последних анализов появились тревожные звоночки – возможен риск повторного появления болезни. Чтобы этого не произошло, мне посоветовали пройти терапевтический путь, который может устранить эту негативную гипотезу в зародыше».

В 2019-м у Синиши Михайловича обнаружили лейкемию. За год он победил болезнь и вернулся к жизни. Но сейчас лейкемия возвращается – и Михайловичу предстоит новая борьба.

Что было тогда?

После победы над лейкемией Михайлович выпустил книгу. В ней он писал: «Я не мог ходить, не мог сидеть – сильная боль преследовала меня. Спустя полтора дня ничего не изменилось. Врачи «Болоньи» выписали антибиотик, стало чуть легче».

Дальше Михайлович жил обычной жизнью: работал, тренировался сам. Но боль никуда не уходила. Поэтому Михайлович прошел углубленное обследование, после которого врачи сообщили: у него нашли лейкемию.

События:

• Июнь-2019. Михайлович рассказал о болезни и приостановил карьеру ради лечения.

• Михайлович рассказывал, что во время лечения в день пил по 19 таблеток. К этому добавляется химиотерапия. Суммарно он похудел на 30 кг, а потом набрал 9.

• Михайлович лечился под чужим именем, чтобы не привлекать внимание журналистов. Он рассказывал, что не хотел все время проводить в палате, и мечтал о возвращении на стадион.

• В ноябре 2019-го Михайлович рассказывал: «Я хочу поговорить о своем здоровье. Хочу поблагодарить всех врачей, которые помогали мне. Только те, кто страдает от этой болезни, знают, как трудно с этим бороться. Я благодарю всех, от врачей до медсестер. К сожалению, я не могу упомянуть всех. Я устал плакать.

Я никогда не чувствовал себя героем. Я просто человек. Эту болезнь нельзя победить только благодаря мужеству. В этом нет ничего постыдного, пациент не должен терять желание жить. Чтобы победить эту болезнь, эту сволочь, нужно терпение. Провести 4 месяца в комнате, не выходя на улицу, непросто».

• Примерно тогда же он был выписан после третьего курса химиотерапии.

• В декабре-2019 он стал почетным гражданином Болоньи.

• Через месяц он лег на плановое обследование после лейкемии.

• Почти весь сезон он пролечился от лейкемии, а потом продлил контракт с «Болоньей» до 2023 года.

В сентябре 2020 года Синиша Михайлович переболел коронавирусом. Потом иронизировал:

«После того, что я пережил с июля по январь в прошлом году, а это были шесть месяцев ежедневной борьбы с лейкемией, три раунда химиотерапии и пересадка костного мозга, коронавирус – это как глоток прохладной воды».

Что у Михайловича сейчас

Пока что никакой конкретики, но последние анализы Михайловича были не очень хорошими. И теперь он должен лечь в больницу для прохождения планового обследования.

Но сначала он сообщил об этом игрокам «Болоньи». По данным La Gazzetta dello Sport, они были в шоке и покидали тренировочный центр клуба опустошенными. Риккардо Орсолини, покидая базу, говорил: «Это сумасшествие, это безумие». И отказывался отвечать на вопросы.

Сам Михайлович отметил, что пропустит несколько матчей, и сказал:

«Сейчас я не буду сражаться с таким противником, как два с половиной года назад. Я сыграю на опережение и не упущу победу. Эта болезнь слишком смела, если она хочет снова встретиться с кем-то вроде меня. Окей, я тут. Если одного урока было мало, я преподам еще».

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