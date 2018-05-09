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    «Милан» подарил «Юве» три гола в финале Кубка. Полный позор


    4
    Голосов: 4
    09.05.2018 23:57
    Дубль из ошибок Доннаруммы и роскошный автогол Калинича.

    В Италии тоже прошел финал Кубка. Если бы матч проходил по российскому образцу (предпоследняя команда высшей лиги против 11-й из дивизиона рангом ниже), то на «Стадио Олимпико» встретились бы «Верона» и «Карпи». Но нет, «Ювентус» – «Милан» – шикарная вывеска на все времена.

    0:0 после первого тайма давали надежду на равную борьбу. А после перерыва «Юве» решил судьбу матча всего за 20 минут. За это время в сетке ворот «Милана» побывали четыре мяча.

    Первый гол забил Бенатия – головой после розыгрыша стандарта, обычный мяч, каких много (хотя не исключено, что правила там были нарушены). А потом настало время подарков от «Милана».

    Удар Дугласа Косты был неприятен, но Доннарумма с ним не справился вообще. Он не смог отразить летевший в него мяч. 2:0.

    Феерия Доннаруммы продолжилась через три минуты. Дубль оформил Бенатия, а все потому, что вратарь «Милана» просто выпустил мяч из рук. Чудовищная ошибка. И 3:0.

    Ну а затем пришло время Николы Калинича. В чужие он не забил, зато красиво переправил в свои. Затылком, не глядя, красота. Только не в те ворота.

    4:0, «Ювентус» по-прежнему божит в Италии – он уже выиграл Кубок, а на выходных, скорее всего, оформит звание чемпиона. Что касается Кубка, то это четвертый подряд трофей туринцев, всего их набралось 13, ближе всех «Рома» с девятью. У «Милана» – лишь пять.

    Ювентус – Милан – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бенатиа, 56; 2:0 – Коста, 61; 3:0 – Бенатиа, 64; 4:0 – Калинич, 76 (в свои ворота).

    Результаты Кубка Италии

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Sun
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 мая 2018, 20:42

      да уж, неожиданно милан сдулся вчера... доннаруму перехвалили изначально, а теперь удивляются а че ж он не такой крутой.. парню просто 18 лет только...

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 10 мая 2018, 13:48

      млин, опять Юве да Юве...

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 10 мая 2018, 08:53

      ЮВЕ-только вперед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 10 мая 2018, 07:51

      Ювентус молодцы. Победу в кубке заслужили трудом. Великий клуб с великими игроками. Жаль только, что буффон так и остался без кубка ЛЧ!!! :(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 мая 2018, 07:40

      вот и супер голкипер))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 10 мая 2018, 07:28

      Доннарумма: "Много шума из ничего".

      -1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 мая 2018, 07:03

      О каких подарках вообще речь идёт? Милан же не с центра поля в свои забивал. Ювентус заставил их ошибаться постоянным давлением. Ну и разница в классе. Если вратарь в самый важный момент допускает такие ужасные ошибки, то считать его выдающимся преждевременно. Ювентус банально сильнее, класснее и опытнее. Милану расти и расти до их уровня, хотя совсем не факт, что им это удастся. А насчёт первого гола: игроки Милана в какой вид спорта пришли? Они бороться вообще умеют или только падать? Сами виноваты, тк половина вообще выключилась из борьбы, а вторая нарушение на себе пыталась сыграть. Короче говоря, получили то, на что наиграли.

      1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Viper for CSKA 10 мая 2018, 13:35

      У Милана будет шанс вернуться в топ-уровне - не надо здесь звездеть. А пока - да, разница в классе очень значительна.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > SKS6891 10 мая 2018, 16:03

      Шанс безусловно есть, но финансовые проблемы так просто никуда не денутся. Летом вполне вероятна распродажа и тогда на новый круг зайдут: очередная перестройка с молодежью. Куда она заведёт неясно.

      0
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      ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Viper for CSKA 13 мая 2018, 16:00

      Поживем - увидим.

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 мая 2018, 01:44

      Один гол судья подарил и три Милан... кто то еще кричал реалу судьи помогли с юви

      1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 10 мая 2018, 00:29

      У многих бывают матчи, в которых просто не прет. Очень жаль Милан, но Ювентус тоже заслужил кубок.

      4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Tuxuu777 10 мая 2018, 00:56

      Согласен! Жаль Милан!

      2
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      Рейтинг: +342

      romvad 10 мая 2018, 00:04

      Калинич забивает редко, но метко...

      0
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