«Милан» подарил «Юве» три гола в финале Кубка. Полный позор

Дубль из ошибок Доннаруммы и роскошный автогол Калинича.

В Италии тоже прошел финал Кубка. Если бы матч проходил по российскому образцу (предпоследняя команда высшей лиги против 11-й из дивизиона рангом ниже), то на «Стадио Олимпико» встретились бы «Верона» и «Карпи». Но нет, «Ювентус» – «Милан» – шикарная вывеска на все времена.

0:0 после первого тайма давали надежду на равную борьбу. А после перерыва «Юве» решил судьбу матча всего за 20 минут. За это время в сетке ворот «Милана» побывали четыре мяча.

Первый гол забил Бенатия – головой после розыгрыша стандарта, обычный мяч, каких много (хотя не исключено, что правила там были нарушены). А потом настало время подарков от «Милана».

twit text — Para (@TheParacelsus) 9 мая 2018 г.

Удар Дугласа Косты был неприятен, но Доннарумма с ним не справился вообще. Он не смог отразить летевший в него мяч. 2:0.

twit text — Para (@TheParacelsus) 9 мая 2018 г.

Феерия Доннаруммы продолжилась через три минуты. Дубль оформил Бенатия, а все потому, что вратарь «Милана» просто выпустил мяч из рук. Чудовищная ошибка. И 3:0.

twit text — Para (@TheParacelsus) 9 мая 2018 г.

Ну а затем пришло время Николы Калинича. В чужие он не забил, зато красиво переправил в свои. Затылком, не глядя, красота. Только не в те ворота.

twit text — Para (@TheParacelsus) 9 мая 2018 г.

4:0, «Ювентус» по-прежнему божит в Италии – он уже выиграл Кубок, а на выходных, скорее всего, оформит звание чемпиона. Что касается Кубка, то это четвертый подряд трофей туринцев, всего их набралось 13, ближе всех «Рома» с девятью. У «Милана» – лишь пять.

Ювентус – Милан – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бенатиа, 56; 2:0 – Коста, 61; 3:0 – Бенатиа, 64; 4:0 – Калинич, 76 (в свои ворота).

Результаты Кубка Италии