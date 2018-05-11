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Материалы

Ювентус - Милан

09.05.2018, Среда, 22:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ, Евроспорт, Матч! Планета Италия. Кубок, Финал Ювентус - Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 21:45 Ювентус 3:1 Милан
11 тур
28 октября, суббота 19:00 Милан 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
28 тур
10 марта, пятница 22:45 Ювентус 2:1 Милан
9 тур
22 октября, суббота 21:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
25 января, среда 22:45 Ювентус 2:1 Милан
Суперкубок Италии 2016

23 декабря, пятница 19:30 Ювентус 1:1
(3:4)п		 Милан
Италия. Кубок (2015/2016)
Финал
21 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:45 Милан 1:2 Ювентус
13 тур
21 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Милан
3 тур
20 сентября, суббота 22:45 Милан 0:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:45 Милан 0:2 Ювентус
7 тур
6 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 3:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
9 января, среда 23:45 Ювентус 2:1 Милан
Трофей Луиджи Берлускони 2012

19 августа, воскресенье 23:00 Милан 2:3 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 20 марта, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Ювентус
6 тур
2 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 8 февраля, среда 23:45 Милан 1:2 Ювентус
Италия. Кубок Берлускони 2011
Финал,
21 августа, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
9 тур
30 октября, суббота 22:45 Милан 1:2 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

22 августа, воскресенье 23:00 Милан 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Милан 3:0 Ювентус
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 0:3 Милан
Товарищеские матчи 2009

17 августа, понедельник 22:45 Милан 1:1
(5:4)п		 Ювентус

15 августа, суббота 00:30 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 22:30 Милан 1:1 Ювентус
16 тур
14 декабря, воскресенье 22:30 Ювентус 4:2 Милан
Кубок Берлускони 2008
Финал
17 августа, воскресенье 22:45 Милан 4:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:30 Ювентус 3:2 Милан
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Милан 0:0 Ювентус
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    Рейтинг: +52

    BARCA R10 9 мая 2018, 23:30

    эээээх МИЛАН

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    Рейтинг: +282

    Lesha VV 8 мая 2018, 08:35

    В победу Милана никто не верит . Ювентус - дигимон итальянского футбола , ввиду отсутствия конкуренции серии А . Результат к сожалению очевиден . 3-1 победа Ювентуса.

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    Рейтинг: +25

    Dongun > Lesha VV 10 мая 2018, 00:25

    Почти угадал. Юве три забил, Милан один))

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim > Dongun 10 мая 2018, 12:39

    Че за хрень???Первый гол Дибала забил???Или я настолько бухой был,что не помню?

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