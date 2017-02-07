-
07.02.2017 11:36
-
-
-
-
30.03.2016 18:05Ближайшие шесть лет Адам Джонсон проведет в тюрьме. Там бывшему футболисту приходится несладко — на него нападают болельщики. Участник Блог-лиги «Red Card» рассказывает про игроков английской Премьер-лиги, побывавших за решеткой.1
-
08.03.2016 09:50Мир традиционно делится на половины. Черное и белое, добро и зло, «Реал» и «Барселона». Мужское и женское, в свою очередь, определяется цветом - синий и розовый. Ульяна Лукьянченко разбирается, является ли розовый цвет в футболе чем-то символичным.8
-