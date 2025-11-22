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Англия. Чемпионшип
Команды
Бирмингем Сити
Новости
€ 87 млн
Бирмингем Сити - новости команды
Бирмингем
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Сент-Эндрюс
Сайт:
http://www.bcfc.com/
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Трансляция
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
2024.01.02 18:03
Руни уволен из «Бирмингема»
2024.01.02 14:36
5
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
2023.11.12 12:41
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
2023.10.27 10:15
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
2023.10.15 16:36
Фото
Руни возглавил шестую команду Чемпионшипа
2023.10.11 13:26
2
Стала известна зарплата Руни в «Бирмингеме»
2023.10.10 11:17
Руни близок к назначению в английский клуб
2023.10.09 17:36
37-летний Руни может возглавить английский клуб
2023.09.08 12:20
Пост
Новый тренер меняет «Торпедо». Уже даже победил в РПЛ – понадобилось всего два матча
2023.04.08 16:18
5
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Фото
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
2022.12.17 01:47
Пост
Перед матчем Чемпиошипа судья заметил, что ворота чуть выше нормы: их подпиливали прямо на поле
2022.10.16 18:07
Экс-игрок «Москвы» купит «Бирмингем». Он получит 50% акций клуба
2022.07.19 23:18
Фото
Новая домашняя форма «Урала» – не эксклюзив от Nike. В такой уже играл «Бирмингем»
2022.07.15 11:41
3
Экс-форвард «Москвы» Макси Лопес может стать владельцем «Бирмингема»
2022.06.16 09:09
Игрок «МЮ» Чон подвергся вооруженному ограблению. Теперь он боится быть дома один
2022.03.27 11:15
2
Диалло близок к аренде в «Бирмингем». «МЮ» купил игрока за 21,3 миллиона
2022.01.09 12:42
Фото
«Манчестер Юнайтед» отдал Чона в аренду в «Бирмингем»
2021.07.10 00:57
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
Фото
Грилиш лайкнул пост «Спартака» про «Бирмингем»
2021.01.06 19:15
1
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
2020.11.29 22:25
5
«Бирмингем» вывел из обращения номер 17-летнего Беллингема, проданного «Боруссии»
2020.07.23 23:43
2
Видео
«Боруссия» купила 17-летнего Джуда Беллингема за 23 миллиона. Его представили песней The Beatles
2020.07.20 12:48
2
Sport.de: «Боруссия» Д согласовала трансфер 16-летнего полузащитника «Бирмингема» Беллингема
2020.05.27 12:44
2
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