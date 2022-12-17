- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 17 декабря 2022
- 01:47 Фото Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
- 16 октября 2022
- 18:07 Текст Перед матчем Чемпиошипа судья заметил, что ворота чуть выше нормы: их подпиливали прямо на поле
- 19 июля 2022
- 23:18 Экс-игрок «Москвы» купит «Бирмингем». Он получит 50% акций клуба
- 15 июля 2022
- 11:41 Фото Новая домашняя форма «Урала» – не эксклюзив от Nike. В такой уже играл «Бирмингем» 3
- 16 июня 2022
- 09:09 Экс-форвард «Москвы» Макси Лопес может стать владельцем «Бирмингема»
- 27 марта 2022
- 11:15 Игрок «МЮ» Чон подвергся вооруженному ограблению. Теперь он боится быть дома один 2
- 9 января 2022
- 12:42 Диалло близок к аренде в «Бирмингем». «МЮ» купил игрока за 21,3 миллиона
- 10 июля 2021
- 00:57 Фото «Манчестер Юнайтед» отдал Чона в аренду в «Бирмингем»
- 10 января 2021
- 18:24 Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
- 6 января 2021
- 19:15 Фото Грилиш лайкнул пост «Спартака» про «Бирмингем» 1
- 29 ноября 2020
- 22:25 Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002 5
- 23 июля 2020
- 23:43 «Бирмингем» вывел из обращения номер 17-летнего Беллингема, проданного «Боруссии» 2
- 20 июля 2020
- 12:48 Видео «Боруссия» купила 17-летнего Джуда Беллингема за 23 миллиона. Его представили песней The Beatles 2
- 27 мая 2020
- 12:44 Sport.de: «Боруссия» Д согласовала трансфер 16-летнего полузащитника «Бирмингема» Беллингема 2
- 23 февраля 2020
- 23:35 Daily Star: «Ливерпуль» поборется с «Манчестер Юнайтед» за 16-летнего хавбека «Бирмингема» Беллингема
- 22 января 2020
- 09:47 «Манчестер Юнайтед» планирует заплатить 35 миллионов за 16-летнего хавбека «Бирмингема» Беллингема 4
- 3 августа 2019
- 00:32 ЦСКА, «Брайтон» и «Бирмингем» сделали «Интеру» предложения по форварду Пушкашу 9
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 11 марта 2019
- 22:24 Видео Болельщик, ударивший Грилиша, получил 14 недель тюрьмы и остранен от футбола на 10 лет 5
- 09:56 Видео Фанат ударил капитана «Астон Виллы» в дерби с «Бирмингемом». Тот продолжил матч и забил победный гол 1
- 25 февраля 2019
- 12:29 Видео Капитан «Блэкберна» забил прямым ударом с углового «Бирмингему». Это его третий такой гол в сезоне 2
- 17 февраля 2019
- 09:54 «МЮ» и «Арсенал» поборются за нападающего «Бирмингема» Адамса. Он забил 19 голов в 32-х матчах 1
- 7 января 2019
- 00:08 Насри – о первом матче за 13 месяцев: «Я думал, что будет сложнее войти в ритм» 1
- 25 августа 2018
- 22:05 Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты