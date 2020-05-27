Sport.de: «Боруссия» Д согласовала трансфер 16-летнего полузащитника «Бирмингема» Беллингема

Шмели подготовят новый трансфер для Реала, барсы, Баварии, псж, Ювентуса и тд) эти умеют сделать из игрока - топ игрока
Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем в ближайшее время станет игроком дортмундской «Боруссии».
Немецкий клуб согласовал переход 16-летнего футболиста.
Сумма трансфера неизвестна.
- Сообщалось, что зимой англичанина хотел подписать «Манчестер Юнайтед», который предлагал 30 миллионов фунтов за игрока.
- 16-летний Беллингем в нынешнем сезоне сыграл в 32 матчах Чемпионшипа, отметившись четырьмя голами.