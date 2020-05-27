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    Sport.de: «Боруссия» Д согласовала трансфер 16-летнего полузащитника «Бирмингема» Беллингема

    Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем в ближайшее время станет игроком дортмундской «Боруссии».

    Немецкий клуб согласовал переход 16-летнего футболиста.

    Сумма трансфера неизвестна.

    • Сообщалось, что зимой англичанина хотел подписать «Манчестер Юнайтед», который предлагал 30 миллионов фунтов за игрока.
    • 16-летний Беллингем в нынешнем сезоне сыграл в 32 матчах Чемпионшипа, отметившись четырьмя голами.

    Источник: Sport.de

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    27.05.2020 12:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2239

      BlackMurder 22 часа назад

      Шмели подготовят новый трансфер для Реала, барсы, Баварии, псж, Ювентуса и тд) эти умеют сделать из игрока - топ игрока

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    • ...
      Рейтинг: +3126

      Давид59 27 мая, 13:00

      Надо комментаторам для тренировки это произносить. Беллингема из Бирмингема, не Берлингема из Билмингема и не Бирлингема из Белмингема.

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