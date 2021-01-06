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    Грилиш лайкнул пост «Спартака» про «Бирмингем»

    Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш отреагировал на пост англоязычного твиттера «Спартака». В нем россияне пошутили над «Бирмингемом», соседом «Астон Виллы».

    – Админ, кто возьмет Кубок Карабао (имеется в виду Кубок английской лиги – прим. «Бомбардира»)? — спросил подписчик англоязычного твиттер-аккаунта «Спартака».

    – Что ещe за Кубок Карабао? Только Кубок Карлинг! — ответили в аккаунте «Спартака».

    Подписчик в ответ опубликовал фото с награждения «Тоттенхэма», выигравшего Кубок лиги в 2008 году.

    – Даже «Бирмингем» выигрывал это. Пора повзрослеть, — пошутили в пресс-службе «Спартака».

    – Мы смотрим за тобой, Джек Грилиш, – написал клуб в адрес игрока, заметив его лайк.

    • «Бирмингем» дважды брал Кубок лиги.
    • «Астон Вилла» 7 раз побеждала в чемпионате Англии.
    • «Спартак» в РПЛ идет 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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