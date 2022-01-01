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Англия. Чемпионшип
Команды
Бирмингем Сити
Состав
€ 87 млн
Бирмингем Сити - состав команды
Бирмингем
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Сент-Эндрюс
Сайт:
http://www.bcfc.com/
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
21
Оллсоп Райн
Вра
34
€ 0.6 млн
30
Bradley Mayo
Вра
-
1
James Beadle
Вра
-
4
Кларер Кристоф
Защ
26
€ 7 млн
23
Фрай Даэл
Защ
29
€ 4 млн
26
Осайи-Самуэль Брайт
Защ
28
€ 4 млн
25
Лунд Кристоффер
Защ
24
€ 4 млн
5
Нойман Фил
Защ
29
€ 2.5 млн
2
Лейрд Итан
Защ
25
€ 2.5 млн
37
Панцо Джонатан
Защ
25
€ 1.5 млн
3
Бьюкэнан Ли
Защ
25
€ 1.2 млн
6
Робинсон Джек
Защ
33
€ 0.35 млн
14
Солис Джон
Пол
21
€ 4.5 млн
16
Робертс Патрик
Пол
29
€ 4 млн
20
Кокрейн Алекс
Пол
26
€ 2.5 млн
27
Фуджимото Каня
Пол
27
€ 2 млн
24
Ивата Томоки
Пол
29
€ 2 млн
8
Сын Хо Пэк
Пол
29
€ 2 млн
43
Zaid Betteka
Пол
-
28
Стэнсфилд Джей
Нап
23
€ 18 млн
7
Висенте Карлос
Нап
27
€ 7 млн
9
Приске Аугуст
Нап
22
€ 7 млн
10
Грей Демарай
Нап
30
€ 3.5 млн
17
Миллар Лайам
Нап
26
€ 3 млн
32
Васкес Луис
Нап
25
€ 2.5 млн
33
Дукщ Марвин
Нап
32
€ 1.5 млн
11
Райт Скотт
Нап
29
€ 0.4 млн
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 8
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