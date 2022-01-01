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Англия. Чемпионшип
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Бирмингем Сити
Расписание
€ 87 млн
Бирмингем Сити - расписание матчей
Бирмингем
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Сент-Эндрюс
Сайт:
http://www.bcfc.com/
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Бирмингем Сити
- : -
Мидлсбро
10.10 | 14:30
Вест Бромвич
- : -
Бирмингем Сити
13.10 | 22:00
Бирмингем Сити
- : -
Престон
17.10 | 17:00
Бирмингем Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
24.10 | 17:00
Кардифф
- : -
Бирмингем Сити
31.10 | 15:30
Линкольн
- : -
Бирмингем Сити
03.11 | 23:00
Бирмингем Сити
- : -
Миллуолл
07.11 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Суонси
21.11 | 18:00
Сток Сити
- : -
Бирмингем Сити
25.11 | 22:45
Бернли
- : -
Бирмингем Сити
28.11 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Болтон
05.12 | 18:00
Чарльтон
- : -
Бирмингем Сити
08.12 | 23:00
Бирмингем Сити
- : -
Уотфорд
12.12 | 18:00
Портсмут
- : -
Бирмингем Сити
19.12 | 15:30
Бирмингем Сити
- : -
Вест Хэм
26.12 | 18:00
Блэкберн
- : -
Бирмингем Сити
29.12 | 23:00
Бирмингем Сити
- : -
Кардифф
01.01 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Портсмут
16.01 | 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Бирмингем Сити
23.01 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Линкольн
26.01 | 22:45
Миллуолл
- : -
Бирмингем Сити
30.01 | 18:00
Суонси
- : -
Бирмингем Сити
06.02 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Сток Сити
13.02 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Дерби Каунти
16.02 | 22:45
Престон
- : -
Бирмингем Сити
20.02 | 18:00
Мидлсбро
- : -
Бирмингем Сити
27.02 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Вест Бромвич
02.03 | 22:45
Бристоль Сити
- : -
Бирмингем Сити
06.03 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Шеффилд Юнайтед
13.03 | 18:00
Болтон
- : -
Бирмингем Сити
17.03 | 23:00
Бирмингем Сити
- : -
Чарльтон
20.03 | 18:00
Бирмингем Сити
- : -
Блэкберн
03.04 | 17:00
Вест Хэм
- : -
Бирмингем Сити
07.04 | 22:00
Бирмингем Сити
- : -
Норвич Сити
10.04 | 17:00
Вулверхэмптон
- : -
Бирмингем Сити
17.04 | 17:00
Бирмингем Сити
- : -
Рексхэм
20.04 | 21:45
Саутгемптон
- : -
Бирмингем Сити
24.04 | 17:00
Уотфорд
- : -
Бирмингем Сити
01.05 | 14:30
Бирмингем Сити
- : -
Бернли
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