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    Бирмингем Сити - результаты

    Город Бирмингем
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.bcfc.com/
    Стадион Сэнт Эндрюс
    Тренер Джон Юстас
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Бирмингем Сити 0:1 Лутон Таун
    29 тур
    		21 февраля, вторник 22:45 Норвич Сити 3:1 Бирмингем Сити
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 2:1 Бирмингем Сити
    32 тур
    		14 февраля, вторник 22:45 Бирмингем Сити 0:2 Кардифф
    31 тур
    		10 февраля, пятница 23:00 Бирмингем Сити 2:0 Вест Бромвич
    30 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Суонси 3:4 Бирмингем Сити
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Бирмингем Сити 1:2 Престон
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Бристоль Сити 4:2 Бирмингем Сити
    26 тур
    		2 января, понедельник 18:00 Бирмингем Сити 1:3 Мидлсбро
    25 тур
    		30 декабря, пятница 22:45 Бирмингем Сити 0:1 Халл Сити
    24 тур
    		27 декабря, вторник 23:00 Бернли 3:0 Бирмингем Сити
    23 тур
    		16 декабря, пятница 23:00 Бирмингем Сити 3:2 Рединг
    22 тур
    		10 декабря, суббота 18:00 Блэкпул 0:0 Бирмингем Сити
    21 тур
    		11 ноября, пятница 23:00 Бирмингем Сити 1:2 Сандерленд
    9 тур
    		8 ноября, вторник 22:45 Бирмингем Сити 2:2 Суонси
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 1:2 Бирмингем Сити
    19 тур
    		2 ноября, среда 22:45 Бирмингем Сити 0:0 Миллуолл
    18 тур
    		28 октября, пятница 22:00 Бирмингем Сити 2:0 Куинз Парк Рейнджерс
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Блэкберн 2:1 Бирмингем Сити
    16 тур
    		19 октября, среда 21:45 Бирмингем Сити 1:1 Бернли
    15 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Халл Сити 0:2 Бирмингем Сити
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Бирмингем Сити 3:0 Бристоль Сити
    13 тур
    		5 октября, среда 21:45 Мидлсбро 1:0 Бирмингем Сити
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 1:1 Бирмингем Сити
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Бирмингем Сити 0:0 Ковентри
    10 тур
    		14 сентября, среда 22:00 Вест Бромвич 2:3 Бирмингем Сити
    8 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Престон 0:1 Бирмингем Сити
    7 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Бирмингем Сити 1:2 Норвич Сити
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Ротерхэм 2:0 Бирмингем Сити
    5 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Бирмингем Сити 0:1 Уиган Атлетик
    4 тур
    		16 августа, вторник 21:45 Бирмингем Сити 1:1 Уотфорд
    3 тур
    		13 августа, суббота 14:30 Кардифф 1:0 Бирмингем Сити
    2 тур
    		5 августа, пятница 21:45 Бирмингем Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Лутон Таун 0:0 Бирмингем Сити
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