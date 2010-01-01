Турниры:
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|34 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|0:1
|Лутон Таун
|29 тур
|21 февраля, вторник
|22:45
|Норвич Сити
|3:1
|Бирмингем Сити
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:1
|Бирмингем Сити
|32 тур
|14 февраля, вторник
|22:45
|Бирмингем Сити
|0:2
|Кардифф
|31 тур
|10 февраля, пятница
|23:00
|Бирмингем Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|30 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Суонси
|3:4
|Бирмингем Сити
|28 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|1:2
|Престон
|27 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|4:2
|Бирмингем Сити
|26 тур
|2 января, понедельник
|18:00
|Бирмингем Сити
|1:3
|Мидлсбро
|25 тур
|30 декабря, пятница
|22:45
|Бирмингем Сити
|0:1
|Халл Сити
|24 тур
|27 декабря, вторник
|23:00
|Бернли
|3:0
|Бирмингем Сити
|23 тур
|16 декабря, пятница
|23:00
|Бирмингем Сити
|3:2
|Рединг
|22 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Блэкпул
|0:0
|Бирмингем Сити
|21 тур
|11 ноября, пятница
|23:00
|Бирмингем Сити
|1:2
|Сандерленд
|9 тур
|8 ноября, вторник
|22:45
|Бирмингем Сити
|2:2
|Суонси
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|1:2
|Бирмингем Сити
|19 тур
|2 ноября, среда
|22:45
|Бирмингем Сити
|0:0
|Миллуолл
|18 тур
|28 октября, пятница
|22:00
|Бирмингем Сити
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|17 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Бирмингем Сити
|16 тур
|19 октября, среда
|21:45
|Бирмингем Сити
|1:1
|Бернли
|15 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Халл Сити
|0:2
|Бирмингем Сити
|14 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|3:0
|Бристоль Сити
|13 тур
|5 октября, среда
|21:45
|Мидлсбро
|1:0
|Бирмингем Сити
|12 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:1
|Бирмингем Сити
|11 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|0:0
|Ковентри
|10 тур
|14 сентября, среда
|22:00
|Вест Бромвич
|2:3
|Бирмингем Сити
|8 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Престон
|0:1
|Бирмингем Сити
|7 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Бирмингем Сити
|1:2
|Норвич Сити
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|2:0
|Бирмингем Сити
|5 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|0:1
|Уиган Атлетик
|4 тур
|16 августа, вторник
|21:45
|Бирмингем Сити
|1:1
|Уотфорд
|3 тур
|13 августа, суббота
|14:30
|Кардифф
|1:0
|Бирмингем Сити
|2 тур
|5 августа, пятница
|21:45
|Бирмингем Сити
|2:1
|Хаддерсфилд Таун
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|0:0
|Бирмингем Сити