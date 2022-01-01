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Игрок «МЮ» Чон подвергся вооруженному ограблению. Теперь он боится быть дома один

В Британии сообщили о вооруженном ограблении, совершенном на дом игрока «Бирмингема» Тахита Чона. Трое преступников с ножами и в масках проникли в жилище футболиста, подошли к его кровати, разбудили и приказали отдать дорогостоящие вещи.

Событие нанесло моральную травму 22-летнему Чону: теперь он боится быть дома один. Ограбление случилось в январе.

  • Чон принадлежит «Манчестер Юнайтед».
  • Случай Чона – 5-е зарегистрированное ограбление игроков «Манчестер Сити»/«Манчестер Юнайтед» за последний год.
  • Чон должен вернуться в Манчестер летом.

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Источник: The Sun

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