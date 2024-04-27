Титов призвал забыть о Промесе

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал кейс полузащитника команды Квинси Промеса.

32-летнй Промес ранее был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

Промес – лучший бомбардир-легионер в истории «Спартака».

– Квинси Промес на сегодняшний день – это кто для вас?

– Это футболист, который сидит в Эмиратах и ждет суда 2 мая. Про Квинси в ближайшее время надо забыть и пытаться найти такого же уровня игрока, что очень непросто в наших реалиях.

– Леонид Федун высказал мнение, что отпускать голландца в Эмираты на сборы – большая глупость.

– Это не сыграло никакой роли. Господин Федун не знает, что Промес хорошо погулял в ОАЭ, и произошло то, что мы видим. Его уголовное дело не связано с произошедшим в Эмиратах. Промес знал, что у него все хорошо, поэтому он полетел на сборы. Что произошло с головой Квинси во время сборов, мы можем только догадываться. Или спрашивать у его девушки, которая была с ним.

– Какой вопрос вы бы задали Квинси, увидев его?

– У меня к нему нет вопросов. Вопросы должны задавать те люди, которые с ним разговаривают каждый день и требуют с него как с футболиста.

– Вы удивлены, что Квинси, зарабатывая миллионы, начал заниматься наркотиками?

– Это еще не доказано. Понятно, что дыма без огня не бывает, но окончательного вердикта суд еще не вынес. Обвинять его в этом я не буду. Давайте дождемся окончательного решения суда. Сейчас его обвинять ни в коем случае нельзя.