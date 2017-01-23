Лучшие эмблемы футбольных клубов

У всех же есть любимый логотип футбольного клуба Блог «Домашний Эксперт» предлагает вашему вниманию топ 10 лучших логотипов футбольных клубов.

10)ЛИВЕРПУЛЬ





Дата основания клуба: 1892



На десятом месте расположился логотип футбольного клуба Ливерпуль.На нём изображены ворота при входе на Энфилд с самой эмблемой,птица,полное название команды,дата основании и слова из гимна You'll never walk alone.Плюс ко всему этому два факела по краям в честь погибших во время давки на Хиллсборо.



9)БАЗЕЛЬ





Дата основания клуба: 1893



Логотип Швейцарского клуба отдалённо напоминает эмблему Барселона,и это не случайно.Каталонскую команду на шесть лет позже основал бывший капитан Базеля Жоан Гампер.



8)ЦСКА



Дата основания клуба: 1911



Иностранцы отмечают насколько круто герб Армейцев передаёт культуру эпохи,в которой он был создан,и предупреждают – Если долго смотреть на эмблему клуба можно превратиться в Коммуниста.



7)БИРМИНГЕМ





Дата основания клуба: 1875



На седьмом месте расположился герб футбольного клуба Бирмингем Сити.Это один из тех случаи когда эмблему клуба можно быстро узнать среди многих.Герб символизирует изменения времени с течение лет.



6)ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД





Дата основания клуба: 1954



Оказывается,в Китае не только хорошие игроки.По Китайским традиция на эмблеме много атрибутов успеха и богатсво:корона,огонь,пасть тигра и красный цвет.Они вписаны в лого стильно и современно.



5)ЛЕОНЕС НЕГРОС





Дата основания клуба: 1970

Пятёрку лучших открывает клуб из второго дивизиона Мексики Леонес Негрос.Черные Латино-американские львы создали лучшую эмблему со львом в мире видя которую ощущается величественность царя зверей.



4)САМПДОРИЯ





Дата основания клуба: 1946



Один из самых необычных логотипов в мире.На нём изображён силуэт курящего трубку Гинуэзского рыбака со всклокоченными волосами и в Шотландской кепке,потому что он Волк морей а Дженоа главный морской порт Италии.



3)КЁЛЬН





Дата основания клуба: 1948



Логотип команды не менялся уже полвека.В 1957 году один из болельщиков подарил президенту клуба козла,которого назвали Йонасом в честь тогдашнего тренера клуба.Несмотря на очевидный намёк,козёл так полюбился всем,что стал символом команды и попал на герб,а игроков стали называть козлами.



2)ЛАМПАНГ



Дата основания клуба: 2010



Самый молодой клуб нашего рейтинга.Клуб находится во втором дивизионе чемпионата Тайланда.Прозвище клуба изумрудные колесницы поэтому на эмблеме изображён силуэт колесницы на изумрудном фоне.Эмблема необычно изогнутой форме,что создаёт движение в гору.



1)АЯКC





Дата основания клуба: 1900



Ну и первое место занимает эмблема Амстердамского Аякса.С виду ужасно простой но с большим смыслом.Клуб назван в честь героя Греческой мифологии Аякса который участвовал в осаде Трои.Так вот силуэт Аякса изображён на гербе с обновлёнными красными чертами (это цвета клуба).А теперь важная особенность.Силуэт Аякса состоит из 11 замысловатых линии символизирующих 11 игроков команды на поле.