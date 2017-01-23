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    Домашний Эксперт Все блоги -

    Лучшие эмблемы футбольных клубов

    23 января 2017
    У всех же есть любимый логотип футбольного клуба Блог «Домашний Эксперт» предлагает вашему вниманию топ 10 лучших логотипов футбольных клубов.

    10)ЛИВЕРПУЛЬ


    Дата основания клуба: 1892

    На десятом месте расположился логотип футбольного клуба Ливерпуль.На нём изображены ворота при входе на Энфилд с самой эмблемой,птица,полное название команды,дата основании и слова из гимна You'll never walk alone.Плюс ко всему этому два факела по краям в честь погибших во время давки на Хиллсборо.

    9)БАЗЕЛЬ


    Дата основания клуба: 1893

    Логотип Швейцарского клуба отдалённо напоминает эмблему Барселона,и это не случайно.Каталонскую команду на шесть лет позже основал бывший капитан Базеля Жоан Гампер.

    8)ЦСКА

    Дата основания клуба: 1911

    Иностранцы отмечают насколько круто герб Армейцев передаёт культуру эпохи,в которой он был создан,и предупреждают – Если долго смотреть на эмблему клуба можно превратиться в Коммуниста.

    7)БИРМИНГЕМ


    Дата основания клуба: 1875

    На седьмом месте расположился герб футбольного клуба Бирмингем Сити.Это один из тех случаи когда эмблему клуба можно быстро узнать среди многих.Герб символизирует изменения времени с течение лет.

    6)ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД


    Дата основания клуба: 1954

    Оказывается,в Китае не только хорошие игроки.По Китайским традиция на эмблеме много атрибутов успеха и богатсво:корона,огонь,пасть тигра и красный цвет.Они вписаны в лого стильно и современно.

    5)ЛЕОНЕС НЕГРОС


    Дата основания клуба: 1970

    Пятёрку лучших открывает клуб из второго дивизиона Мексики Леонес Негрос.Черные Латино-американские львы создали лучшую эмблему со львом в мире видя которую ощущается величественность царя зверей.

    4)САМПДОРИЯ


    Дата основания клуба: 1946

    Один из самых необычных логотипов в мире.На нём изображён силуэт курящего трубку Гинуэзского рыбака со всклокоченными волосами и в Шотландской кепке,потому что он Волк морей а Дженоа главный морской порт Италии.

    3)КЁЛЬН


    Дата основания клуба: 1948

    Логотип команды не менялся уже полвека.В 1957 году один из болельщиков подарил президенту клуба козла,которого назвали Йонасом в честь тогдашнего тренера клуба.Несмотря на очевидный намёк,козёл так полюбился всем,что стал символом команды и попал на герб,а игроков стали называть козлами.

    2)ЛАМПАНГ

    Дата основания клуба: 2010

    Самый молодой клуб нашего рейтинга.Клуб находится во втором дивизионе чемпионата Тайланда.Прозвище клуба изумрудные колесницы поэтому на эмблеме изображён силуэт колесницы на изумрудном фоне.Эмблема необычно изогнутой форме,что создаёт движение в гору.

    1)АЯКC


    Дата основания клуба: 1900

    Ну и первое место занимает эмблема Амстердамского Аякса.С виду ужасно простой но с большим смыслом.Клуб назван в честь героя Греческой мифологии Аякса который участвовал в осаде Трои.Так вот силуэт Аякса изображён на гербе с обновлёнными красными чертами (это цвета клуба).А теперь важная особенность.Силуэт Аякса состоит из 11 замысловатых линии символизирующих 11 игроков команды на поле.

    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии11
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      Рейтинг: +29

      GorovoyKirill 24 января 2017, 20:20

      по мне так Ливерпуль можно было и повыше поставить, эмблема у них красивая. Ну и открытие Леонас Негрос, теперь мы знаем откуда у Bonaqua такой логотип.

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      Рейтинг: +10

      IMaBOSS 23 января 2017, 18:46

      Волк Морей))0

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      Рейтинг: +10

      JohanCruyff10 23 января 2017, 18:42

      Отдалённо напоминает Барсу но никогда им не станет))

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      Рейтинг: +10

      DonnarummaBEAST 23 января 2017, 18:39

      Интересная история у Аякса

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      Рейтинг: +10

      Juventus4ever1 23 января 2017, 18:35

      Эмблема Ювентуса получше чем у Базеля

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      Рейтинг: +10

      DonnarummaBEAST > Juventus4ever1 23 января 2017, 18:39

      Старое хорошее а новое фигня полное

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      Рейтинг: +10

      CSKAChempion12 23 января 2017, 18:29

      Мне понравилась эмблема Лампанга

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      Рейтинг: +10

      Diana2001 23 января 2017, 18:16

      Козлы)))))

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      Рейтинг: +11

      Sokratis 23 января 2017, 18:15

      Ливерпуль очень красивый логотип имеет

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      Рейтинг: +12

      J.Rodriguez 23 января 2017, 18:13

      Молодцы дизайнеры

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      Рейтинг: +13

      King_of-Madness 23 января 2017, 18:09

      Отлично

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