Лучшие эмблемы футбольных клубов

по мне так Ливерпуль можно было и повыше поставить, эмблема у них красивая. Ну и открытие Леонас Негрос, теперь мы знаем откуда у Bonaqua такой логотип.
10)ЛИВЕРПУЛЬ
Дата основания клуба: 1892
На десятом месте расположился логотип футбольного клуба Ливерпуль.На нём изображены ворота при входе на Энфилд с самой эмблемой,птица,полное название команды,дата основании и слова из гимна You'll never walk alone.Плюс ко всему этому два факела по краям в честь погибших во время давки на Хиллсборо.
9)БАЗЕЛЬ
Дата основания клуба: 1893
Логотип Швейцарского клуба отдалённо напоминает эмблему Барселона,и это не случайно.Каталонскую команду на шесть лет позже основал бывший капитан Базеля Жоан Гампер.
8)ЦСКА
Дата основания клуба: 1911
Иностранцы отмечают насколько круто герб Армейцев передаёт культуру эпохи,в которой он был создан,и предупреждают – Если долго смотреть на эмблему клуба можно превратиться в Коммуниста.
7)БИРМИНГЕМ
Дата основания клуба: 1875
На седьмом месте расположился герб футбольного клуба Бирмингем Сити.Это один из тех случаи когда эмблему клуба можно быстро узнать среди многих.Герб символизирует изменения времени с течение лет.
6)ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД
Дата основания клуба: 1954
Оказывается,в Китае не только хорошие игроки.По Китайским традиция на эмблеме много атрибутов успеха и богатсво:корона,огонь,пасть тигра и красный цвет.Они вписаны в лого стильно и современно.
5)ЛЕОНЕС НЕГРОС
Дата основания клуба: 1970
Пятёрку лучших открывает клуб из второго дивизиона Мексики Леонес Негрос.Черные Латино-американские львы создали лучшую эмблему со львом в мире видя которую ощущается величественность царя зверей.
4)САМПДОРИЯ
Дата основания клуба: 1946
Один из самых необычных логотипов в мире.На нём изображён силуэт курящего трубку Гинуэзского рыбака со всклокоченными волосами и в Шотландской кепке,потому что он Волк морей а Дженоа главный морской порт Италии.
3)КЁЛЬН
Дата основания клуба: 1948
Логотип команды не менялся уже полвека.В 1957 году один из болельщиков подарил президенту клуба козла,которого назвали Йонасом в честь тогдашнего тренера клуба.Несмотря на очевидный намёк,козёл так полюбился всем,что стал символом команды и попал на герб,а игроков стали называть козлами.
2)ЛАМПАНГ
Дата основания клуба: 2010
Самый молодой клуб нашего рейтинга.Клуб находится во втором дивизионе чемпионата Тайланда.Прозвище клуба изумрудные колесницы поэтому на эмблеме изображён силуэт колесницы на изумрудном фоне.Эмблема необычно изогнутой форме,что создаёт движение в гору.
1)АЯКC
Дата основания клуба: 1900
Ну и первое место занимает эмблема Амстердамского Аякса.С виду ужасно простой но с большим смыслом.Клуб назван в честь героя Греческой мифологии Аякса который участвовал в осаде Трои.Так вот силуэт Аякса изображён на гербе с обновлёнными красными чертами (это цвета клуба).А теперь важная особенность.Силуэт Аякса состоит из 11 замысловатых линии символизирующих 11 игроков команды на поле.