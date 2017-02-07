Биография неподражаемого Джанфранко Дзолы.

Я люблю дарить людям радость!

Джанфранко Дзола.

На самом деле я не являюсь поклонником итальянского футбола и соответственно «апенинских» игроков, чья игра меня поразила в моём списке лучших немного. Особое место среди этих немногочисленных итальянцев занимают те, кто успел засветиться в АПЛ: Роберто Ди Маттео, Фабрицио Раванелли, Паоло Ди Канио и конечно «супермалыш» Джанфранко Дзола. К Дзоле практически невозможно испытывать негативных чувств, даже когда этот «маленький гений» поражает ворота твоего любимого клуба. Один из самых умных и интересных игроков в 90-е годы...

Свою футбольную карьеру Дзола начинал «под крылом» своего отца, который руководил клубом «Нуорезе». Понятно, что такому таланту было явно тесно в полулюбительской команде, и спустя всего какой-то год Джанфранко перебрался в команду Серии С «Торрес». Здесь-то «малыш» и впервые сверкнул, и сверкнул так, что многие клубы Серии А обратили на него внимание, но самой настойчивой оказалась «Наполи».

Стоит отдельно остановиться на его карьере в Неаполе. Что из себя представлял «Наполи» в конце 80-х годов думаю никому объяснять не нужно. Команда, ведомая великими Марадоной и Карекой, переживала серьёзный подъём. Именно в 80-е клуб завоевал свои два чемпионских титула, к последнему, в сезоне 1989/1990, свою ногу приложил и Дзола. На тот моментДжанфранко не играл серьёзной роли в команде и лишь изредко подменял «обладателя руки божьей». Диего стал для «малыша» примером для подражания (в плане игры) и наставником. «Я старался подражать ему во всем: мы вместе отрабатывали штрафные удары, финты… А как я был счастлив, что незадолго до своего ухода из «Наполи» он предложил мне свою «десятку»! Диего сказал, что хочет поиграть под девятым номером Кареки, но позже я понял, что тем жестом он оказал мне огромную честь. Честь стать достойным преемником великого мастера. Неимоверное чувство!». Но вскоре выплыла наружу вся правда о не футбольной жизни Диего, и из великого аргентинца сделали чуть ли главного виновника дальнейшего банкротства клуба. Команде нужен был новый герой, и им стал Марадзола. Такое прозвище дали итальянцы болельщики «Наполи» за схожую манеру игру, ну вы понимаете с кем. Джанфранко показал болельщикам, что не зря проводил время, выполняя дополнительные задания, и забивал мячи с завидным постоянством, причём один был краше другого. Но время великих побед «Наполи» прошло, а «Дзола и Ко» так и не смогли вернуть клуб на вершину «итальянского Олимпа». В то же мгновение росли и долги клуба, и неаполитанцы стали продавать своих звёзд. Одним из первых покинул Неаполь именно Дзола.

Джанфранко перебрался в «Парму», где поначалу его карьера складывалась очень удачно. Если «Наполи» в это время просто загибался, то пармезанский клуб только начинал свой путь к большим победам. В одном из походов за крупным европейским трофеем принял участие и Джанфранко. В Кубке УЕФА сезона 1994/1995 команда в каждом матче билась до последнего и часто со скрипом, но всё же проходила своих соперников. В финале их ждал Чемпион Италии того же сезона – «Ювентус». В двух матчевом финале пармезанцы одержали трудную победу 2:1 по сумме двух матчей. Но, не смотря на большое количество забитых мячей, порой решающих исход игры, Дзола стал заложником жёстких тактических схем тренера. Анчелотти не мог найти место на поле для «малыша», так как то был свободным художником. Джанфранко был выставлен на трансфер и покупатель на него нашёлся довольно таки быстро.

Когда в 1996 году Гуллит покупал итальянца, то многие болельщики «Челси» сомневались, что от него будет толк. Дзоле на тот момент было уже за тридцать, и понять скептицизм фанов «пенсионеров» было не трудно. Но как же они ошиблись... В ноябре 1996 года Марадзола прибыл в Лондон. Присутствие в команде ещё двух итальянцев, Джанлуки Виалли и Роберто Ди Маттео, очень облегчило акклиматизацию игрока в составе «Челси». Дзола принялся отрабатывать вложенные в его покупку деньги. Показалось, что Дзола всегда играл в АПЛ, настолько легко и непринуждённо он влился в состав «синих». И пусть результативность Джанфранко несколько упала, но всегда была видна его заряженность на борьбу, желание «вгрызаться» в любом мяч. Неудивительно, что во многих больших победах «доабрамовического» «Челси» Дзола принял непосредственное участие. Уже в первом сезоне «пенсионеры» взяли Кубок Англии, переиграв в финале «Мидлсбро». А итальянец настолько влюбил в в себя своей игрой всю английскую публику, что в конце его признали игроком года в АПЛ. Вот так начало...

Дальше-больше. В следующем сезоне второе касание мяча Дзолы, после выхода на замену, в финале Кубка Кубков приносит англичанам этот трофей, который стал вторым в этом году после Кубка английской лиги. Дзола продолжал штамповать победы и великолепные голы. Очень скоро «Челси» вошёл в когорту сильнейших клубов Англии и с тех пор неизменно участвует в главном турнире Европы — Лиге Чемпионов. Первый опыт лондонцев в этом турнире стоит признать успешным. Пройдя два групповых этапа, «Челси» и «Барселона» выдали двух матчевый триллер, где победу праздновали «каталонцы» с общим счётом 6:4 (!!!). Дзола в том розыгрыше забил 4 мяча, но гол со штрафного в ворота Хеспа был особенно хорош. Похожий мяч Джанфранко забил и в финале Кубка Англии 1999/2000 «Астон Вилле», как не сложно догадаться, этот гол остался единственным в матче.

К закату своей карьеры в Лондоне Дзола стал появляется в основе всё реже и реже. Но в прощальном сезоне «Супермалыш» забил 16 банок и со спокойной душой принял предложение из родной Сардинии от «Кальяри». Как его только не уговаривал Роман Аркадьевич, какие золотые горы он ему не обещал. Джанфранко навсегда завоевал местечко в сердце каждого болельщика «синих». Его голы со штрафных и особенно гол «Норвичу» до сих пор стоят у многих любителей футбола перед глазами. Фанаты «Челси» признали Марадзолу лучшим игроком в истории клуба, а майка с 25-м номером навеки закреплена за итальянцем.

Возвращение на родину было феерическим. Сперва Дзола помог «Кальяри» подняться в элиту итальянского футбола, а потом с ним навёл не мало шороху в Серии А. «У меня была мечта – завершить карьеру там, где я родился. Я чувствовал себя обязанным «Кальяри» и считал обязанностью на старости лет передать свой опыт молодым игрокам. Поэтому я отказался от баснословных денег». В своём последнем официальном матче Джанфранко оформил дубль в ворота «Ювентусу», более чем достойное прощание... В 2005 году Дзола повесил бутсы на гвоздь и взял в зубы тренерский свисток...

Да, Дзола решил не прощаться с футболом, сперва он пришёл на помощь «злому гению российской сборной» и своему другу Пьерлуиджи Казираги в молодёжной сборной Италии. А с 2008 года занялся самостоятельной работой. Причём его упорно сватали в рулевые «Челси». Но Дзола ответил отказом. «Я бы с удовольствием вернулся в «Челси». Очень трудно сказать «нет», когда зовут в такой клуб. Но, понимаете, я не могу прийти в «Челси» с пустыми руками. Чтобы что-то дать этой команде, я должен сначала это взять». Сегодня Джанфранко тренирует «Бирменгем». Клуб пока выступает с переменным успехом. И пока претендует на переходные матчи за право попадания в АПЛ. А первый опыт он получил в лондонском клубе «Вест Хэме», и многие игроки были довольны отношением тренера к работе. А игрок сборной Англии Мэттью Апсон считал, что тренерский подход Дзолы очень схож с манерой работы Фабио Капелло, и уверял, что со временем из «Супермалыша» выйдет отличный тренер. Время покажет.