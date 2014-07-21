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Аргентина. Примера
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Бока Хуниорс
Новости
€ 56 млн
Бока Хуниорс - новости команды
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Бомбонера
Сайт:
http://www.bocajuniors.com.ar
Тренер:
Родолфо Арруабаррена
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Таблица
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Подробности переговоров ЦСКА и «Боки» по Гонду
30 июля
5
Паредес сделал важное заявление о будущем Месси в сборной Аргентины
25 июля
Паредес ответил на вопрос о теориях заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026
24 июля
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
22 июля
6
ЦСКА озвучил сумму для продажи Гонду
21 июля
6
ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку в финале ЧМ
21 июля
14
Экс-зенитовец играл на ЧМ-2026 с трещиной в ребре
20 июля
5
Экс-зенитовец напал на двух соперников после финала ЧМ-2026
20 июля
13
Фото
Габи и Паредес подрались после финала ЧМ-2026
20 июля
7
Вингер «Бока Хуниорс» отказался переходить в клуб РПЛ, где ему предложили 20 миллионов
10 июля
4
Стало известно, есть ли у «Спартака» предложение по Барко от «Бока Хуниорс»
28 июня
12
Самый титулованный клуб Аргентины сделал запрос по спартаковцу Барко
25 июня
6
Самый титулованный клуб Аргентины включился в борьбу за Барко
19 июня
12
«Бока Хуниорс» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.93
19 мая
«Зенит» планирует купить чилийского полузащитника
6 марта
4
«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро
18 февраля
2
«Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов
3 февраля
8
ЦСКА включился в борьбу за вингера «Бока Хуниорс»
17 января
5
«Спартак» сделал предложение по аргентинскому вингеру
16 января
4
ЦСКА поспорит за трансферную цель «Челси»
5 января
5
Кавани объявил о завершении карьеры
2025.12.29 09:30
1
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
2025.12.13 21:21
Умер главный тренер «Бока Хуниорс»
2025.10.09 08:24
Видео
Ди Мария забил гол прямым ударом с углового в Аргентине
2025.09.15 09:15
1
«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону
2025.09.07 21:51
1
Названа сумма, которую «Бока Хуниорс» хочет у ЦСКА за Сенона
2025.09.07 17:37
2
ЦСКА сделал предложение по вингеру «Бока Хуниорс»
2025.09.07 16:44
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