- 27 января
- 11:04 Дуарте назвал клуб, которому отказал ради перехода в «Спартак» 1
- 25 января
- 11:51 Лепсая: «Я предлагал Дуарте «Спартаку» до интереса «Боки». Тогда игрока можно было купить дешевле» 2
- 13 января
- 16:59 «Спартак» предложил Дуарте зарплату в четыре раза больше, чем «Бока Хуниорс» 2
- 7 ноября 2022
- 10:10 «Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины, победив «Бока Хуниорс». В матче было десять удалений 2
- 24 октября 2022
- 10:34 «Бока Хуниорс» – 29-кратный чемпион Аргентины
- 7 октября 2022
- 09:51 «Родственники могли погибнуть». Игрок «Химнасии» раскритиковал действия полиции на матче с «Бокой»
- 08:43 Матч «Боки Хуниорс» был завершен на 9-й минуте из-за действий полиции. Погиб экс-футболист
- 28 сентября 2022
- 13:20 Текст Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете 3
- 9 августа 2022
- 16:33 Фото Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Ромеро спустя 15 лет вернулся в Аргентину
- 5 августа 2022
- 09:14 Стало известно, где продолжит карьеру 35-летний Кавани 1
- 16 мая 2022
- 13:32 Фото Фанат «Расинга» вновь пришел на матч с черепом деда 4
- 14 апреля 2022
- 19:55 Полиция разыскивает экс-игрока «Атлетико» и «Бенфики» Сальвио. Он сбил на машине бывшую жену 1
- 27 марта 2022
- 19:37 Фото Месси получил от Рикельме футболку «Бока Хуниорс» с 10-м номером 2
- 21 марта 2022
- 09:21 «Бока Хуниорс» победил «Ривер Плейт» в Суперкласико
- 7 февраля 2022
- 12:32 32-летний Пасторе может перейти в «Бока Хуниорс». В 2020 году им интересовался «Зенит»
- 5 января 2022
- 00:17 «Динамо» вышло из переговоров по Вилье. Москвичи не договорились с «Бокой» о сумме трансфера (TyC Sports) 8
- 28 декабря 2021
- 23:54 «Динамо» заплатит 12 миллионов за колумбийца Вилью. Контракт – до 2026 года (Диего Руэда) 4
- 24 декабря 2021
- 10:44 Агент Медины – об интересе «Зенита»: «Со мной никто не связывался»» 1
- 23 декабря 2021
- 22:29 «Бока Хуниорс» отказал «Зениту» в продаже Медины за 6 миллионов (Marca) 2
- 18 декабря 2021
- 09:55 Infobae: «Бока Хуниорс» потребовала у «Динамо» 12 миллионов за Вилью 16
- 9 декабря 2021
- 09:21 Видео «Бока Хуниорс» – обладатель Кубка Аргентины 1
- 10 ноября 2021
- 17:35 TyC Sports: «Бока Хуниорс» требует у «Динамо» 15 миллионов за колумбийского вингера Вилью 5
- 9 ноября 2021
- 12:58 Агент Медины: «Не знаю о предложении «Зенита», но опция выкупа – 14 миллионов» 4
- 09:33 El Entrasigente: «Зенит» предложил 6,5 миллиона за хавбека «Боки Хуниорс» Медину. Клуб хочет в 2 раза больше 19
- 28 октября 2021
- 22:44 TNT Sports: «Динамо» перебило предложение «Брюгге» по колумбийскому вингеру Вилье 4
- 25 октября 2021
- 19:57 «Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут матч в честь Марадоны 3
- 21 июля 2021
- 08:59 Видео Игроки «Атлетико Минейро» и «Боки Хуниорс» устроили потасовку в подтрибунке. Конфликт гасили полицейские с перцовым баллончиком
- 8 июня 2021
- 08:59 Гайч может перейти из ЦСКА в «Боку Хуниорс» 2
- 5 июня 2021
- 08:25 37-летний Тевес объявил об уходе из «Бока Хуниорс»
- 1 мая 2021
- 12:31 Fichajes: «Бока Хуниорс» после срыва трансфера Кавани переключился на Рондона 2