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Аргентина. Примера
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Бока Хуниорс
Состав
€ 56 млн
Бока Хуниорс - состав команды
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Бомбонера
Сайт:
http://www.bocajuniors.com.ar
Тренер:
Родолфо Арруабаррена
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Монтеро Альваро
Вра
31
€ 2.5 млн
1
Маркесин Агустин
Вра
38
€ 0.5 млн
12
Leandro Brey
Вра
-
30
Javier García
Вра
-
2
Ди Лолло Лаутаро
Защ
22
€ 7 млн
32
Коста Айртон
Защ
27
€ 5 млн
3
Бланко Лаутаро
Защ
27
€ 4 млн
26
Пеллегрино Марко
Защ
24
€ 3.5 млн
4
Фигаль Хорхе Николас
Защ
32
€ 0.25 млн
27
Malcom Braida
Защ
-
17
Leandro Lozano
Защ
-
25
Аскасибар Сантьяго
Пол
29
€ 5.5 млн
5
Паредес Леандро
Пол
32
€ 5 млн
8
Бельмонте Томас
Пол
28
€ 3 млн
15
Аларкон Уильямс
Пол
25
€ 3 млн
6
Батталья Родриго
Пол
35
€ 0.5 млн
21
Эррера Андер
Пол
37
€ 0.4 млн
21
Kevin Zenón
Пол
-
16
Мерентьель Мигель
Нап
30
€ 4.5 млн
28
Барейро Адам
Нап
30
€ 4 млн
7
Паласиос Карлос
Нап
26
€ 3 млн
20
Веласко Алан
Нап
24
€ 2.8 млн
13
Валенсия Эннер
Нап
36
€ 1 млн
11
Ромеро Анхел
Нап
34
€ 0.6 млн
10
Кавани Эдинсон
Нап
39
€ 0.5 млн
22
Sebastián Villa
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 4, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 8
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