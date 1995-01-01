Турниры:
|Группа 5
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|6
|0
|0
|19:2
|+17
|18
|2.
|Монтевидео Уондерерс
|6
|3
|1
|2
|9:8
|+1
|10
|3.
|Палестино
|6
|2
|1
|3
|6:6
|0
|7
|4.
|Самора
|6
|0
|0
|6
|3:21
|-18
|0
|Группа 5
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|3
|0
|0
|9:1
|+8
|9
|2.
|Монтевидео Уондерерс
|3
|2
|0
|1
|4:5
|-1
|6
|3.
|Палестино
|3
|1
|1
|1
|5:3
|+2
|4
|4.
|Самора
|3
|0
|0
|3
|1:9
|-8
|0
|Группа 5
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|3
|0
|0
|10:1
|+9
|9
|2.
|Монтевидео Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|5:3
|+2
|4
|3.
|Палестино
|3
|1
|0
|2
|1:3
|-2
|3
|4.
|Самора
|3
|0
|0
|3
|2:12
|-10
|0