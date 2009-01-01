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Аргентина. Примера
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Бока Хуниорс
Результаты
€ 56 млн
Бока Хуниорс - результаты матчей
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Бомбонера
Сайт:
http://www.bocajuniors.com.ar
Тренер:
Родолфо Арруабаррена
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Аргентина. Примера. 2025
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Кубок Либертадорес. 2023
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2018
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2015
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Emirates Cup. 2011
Товарищеские матчи. 2010
Товарищеские матчи. 2009
12.09 | 03:30
Бока Хуниорс
3 : 1
Сентраль Кордоба
05.09 | 22:30
Химнасия и Эсгрима Мендоса
2 : 2
Бока Хуниорс
29.08 | 03:30
Бока Хуниорс
1 : 0
Ланус
24.08 | 03:30
Расинг Клуб
1 : 1
Бока Хуниорс
16.08 | 03:15
Платенсе
1 : 1
Бока Хуниорс
09.08 | 01:15
Бока Хуниорс
1 : 1
Велес Сарсфилд
06.08 | 01:00
Бока Хуниорс
1 : 0
Эстудиантес
02.08 | 23:00
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 2
Бока Хуниорс
27.07 | 01:30
Депортиво Риестра
3 : 0
Бока Хуниорс
10.05 | 01:00
Бока Хуниорс
2 : 3
Уракан
02.05 | 22:15
Сентраль Кордоба
1 : 2
Бока Хуниорс
24.04 | 02:00
Дефенса и Хустисия
0 : 4
Бока Хуниорс
19.04 | 23:00
Ривер Плейт
0 : 1
Бока Хуниорс
12.04 | 01:30
Бока Хуниорс
1 : 1
Индепендьенте
03.04 | 02:30
Тальерес де Кордоба
0 : 1
Бока Хуниорс
23.03 | 02:00
Бока Хуниорс
2 : 0
Институто
16.03 | 04:00
Унион Санта-Фе
1 : 1
Бока Хуниорс
12.03 | 01:45
Бока Хуниорс
1 : 1
Сан-Лоренсо
05.03 | 03:00
Ланус
0 : 3
Бока Хуниорс
28.02 | 23:45
Бока Хуниорс
1 : 1
Химнасия и Эсгрима Мендоса
21.02 | 02:00
Бока Хуниорс
0 : 0
Расинг Клуб
16.02 | 01:30
Бока Хуниорс
0 : 0
Платенсе
09.02 | 04:15
Велес Сарсфилд
2 : 1
Бока Хуниорс
02.02 | 01:15
Бока Хуниорс
2 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
29.01 | 04:15
Эстудиантес
2 : 1
Бока Хуниорс
26.01 | 00:30
Бока Хуниорс
1 : 0
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