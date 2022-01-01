Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
АЗ Алкмаар
Новости
€ 109 млн
АЗ Алкмаар - новости команды
Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
АФАС Штадион
Сайт:
http://www.az.nl/
Тренер:
Мартен Мартенс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«АЗ Алкмаар» – «Виллем II»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
10 сентября
«Херенвен» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Фортуна Ситтард» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Утрехт» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
14 августа
ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
«Барселона» следит за пятью молодыми футболистами
7 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Определился победитель Кубка Нидерландов – у клуба первый трофей за 13 лет
20 апреля
2
Трансляция
«АЗ Алкмаар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026
16 апреля
«АЗ Алкмаар» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
15 апреля
Трансляция
«Шахтер» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026
9 апреля
Где смотреть матч «Шахтер» – «АЗ Алкмаар»: во сколько прямая трансляция: 9 апреля 2026
8 апреля
Экспресс на матчи 9 апреля: «Порту» не проиграет, «Шахтeр» и АЗ обменяются голами, «Астон Вилла» не уступит
8 апреля
«Шахтер» – «АЗ Алкмар»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.62
8 апреля
«АЗ Алкмар» – «Фортуна Ситтард»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
3 апреля
«Гронинген» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 2.5
21 марта
«Челси» рассматривает трех полузащитников на случай ухода Энцо Фернандеса
20 марта
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги конференций
20 марта
1
Трансляция
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.2
18 марта
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
Трансляция
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.15
11 марта
«ПСВ» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.60
6 марта
«АЗ Алкмар» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.2
3 марта
Фото
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
1
2
3
4
5
Главные новости
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+