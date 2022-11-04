- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 29 января
- 01:15 Эредивизие. АЗ и «Утрехт» сыграли со счетом 5:5. В матче 2 хет-трика 2
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 28 октября 2022
- 00:55 Стали известны 8 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 00:55 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 1
- 12 июля 2022
- 17:00 Фото «Аякс» купил за 10 миллионов защитника «АЗ Алкмаара» 1
- 17 марта 2022
- 23:20 Лига конференций. «Буде-Глимт» Хайкина пробился в 1/4 финала, забив «АЗ Алкмаару» на 106-й минуте
- 11 марта 2022
- 01:11 Лига конференций. «Базель» Чалова уступил «Марселю», ПСВ и «Копенгаген» забили восемь голов на двоих
- 25 февраля 2022
- 15:28 «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала Лиги конференций 1
- 11 февраля 2022
- 22:39 «АЗ Алкмаар» не проигрывает 16 матчей подряд 1
- 30 августа 2021
- 22:35 Видео «Аталанта» купила за 12 миллионов капитана «АЗ Алкмаара» Копмейнерса. Им интересовался «Спартак» 2
- 27 августа 2021
- 15:06 Жеребьевка Лиги конференций: все группы 10
- 00:45 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 6
- 5 августа 2021
- 09:57 Фото «Монако» заплатил 17 миллионов за нападающего «АЗ Алкмаара» Боадю 1
- 14 марта 2021
- 00:35 Видео В матче АЗ – «Твенте» в течение первого тайма забили три автогола
- 31 января 2021
- 20:39 Промес остался в запасе на матч с АЗ. Игрок близок к возвращению в «Спартак» 10
- 14 декабря 2020
- 22:55 «РБ-Спорт»: «Спартак» возобновил интерес к капитану «АЗ Алкмаара» Копмейнерсу 11
- 4 декабря 2020
- 01:04 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Рапид», «Рома» добыла волевую победу над «Янг Бойз» и другие результаты
- 21 ноября 2020
- 10:17 «Барселона» интересуется полузащитником «АЗ Алкмаара» Стенгсом 2
- 22 октября 2020
- 21:50 Лига Европы. «Рома», «Арсенал» и «Байер» добыли победы, «Наполи» уступил «АЗ Алкмаару» 3
- 5 октября 2020
- 20:10 Фото «Севилья» купила Рекика и Идрисси 2
- 15 сентября 2020
- 22:18 Лига чемпионов. Киевское «Динамо» обыграло АЗ 1
- 31 августа 2020
- 13:37 Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК – «Бенфика» 28