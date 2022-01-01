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Нидерланды. Эредивизие
Команды
АЗ Алкмаар
Состав
€ 109 млн
АЗ Алкмаар - состав команды
Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
АФАС Штадион
Сайт:
http://www.az.nl/
Тренер:
Мартен Мартенс
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
41
Зут Йерун
Вра
35
€ 0.25 млн
12
Верхюлст Хоби
Вра
33
€ 0.15 млн
71
Ка Исмаил
Вра
20
-
28
Jari De Busser
Вра
-
3
Гос Вутер
Защ
22
€ 15 млн
22
Дейкстра Элайджа
Защ
20
€ 6 млн
30
Касиус Денсо
Защ
23
€ 6 млн
34
де Вит Мес
Защ
28
€ 6 млн
5
Чавес Матео
Защ
22
€ 4 млн
2
Майкума Сейя
Защ
28
€ 2 млн
29
Худт Уэсли
Защ
32
€ 1.2 млн
20
Andrea Natali
Защ
-
10
Смит Кес
Пол
20
€ 25 млн
6
Коопмейнерс Пер
Пол
26
€ 12 млн
17
Андреасен Вальдемар
Пол
21
€ 2.2 млн
8
Класи Йорди
Пол
35
€ 0.8 млн
4
Схаутен Льюис
Пол
22
€ 0.7 млн
21
Dave Kwakman
Пол
-
62
Julian Oerip
Пол
-
33
Matej Sin
Пол
-
9
Мердинк Мекс
Нап
23
€ 8 млн
7
Патати Весли
Нап
22
€ 4.5 млн
14
Стенгс Калвин
Нап
27
€ 4.5 млн
11
Даал Ро-Занжело
Нап
22
€ 3 млн
11
Садик Ибрахим
Нап
26
€ 2 млн
19
Jizz Hornkamp
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 6
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