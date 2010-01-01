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Нидерланды. Эредивизие
Команды
АЗ Алкмаар
Результаты
€ 109 млн
АЗ Алкмаар - результаты матчей
Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
АФАС Штадион
Сайт:
http://www.az.nl/
Тренер:
Мартен Мартенс
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Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
Лига Европы. 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Голландия. Эредивизие. 2022/2023
Лига конференций. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2021/2022
Голландия. Эредивизие. 2021/2022
Голландия. Эредивизие. 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2019/2020
Лига Европы. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Лига Европы. 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Голландия. Эредивизие. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2015/2016
Лига Европы. 2015/2016
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Голландия. Эредивизие. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2009/2010
Чемпионат Голландии. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2007/2008
11.09 | 21:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
Виллем II
06.09 | 15:30
Херенвен
2 : 3
АЗ Алкмаар
29.08 | 19:45
АЗ Алкмаар
5 : 2
Гоу Эхед Иглс
22.08 | 17:30
Фортуна
0 : 2
АЗ Алкмаар
15.08 | 19:45
Утрехт
1 : 4
АЗ Алкмаар
08.08 | 22:00
АЗ Алкмаар
2 : 0
АДО Ден Хааг
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