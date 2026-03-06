7 марта в 26 туре чемпионата Нидерландов ПСВ примет АЗ Алкмаар. Хозяева лидируют в таблице и остаются самой результативной командой турнира, а гости продолжают борьбу за еврокубковые позиции. При этом обе команды подходят к матчу после насыщенного графика и с не самой надежной игрой в обороне, поэтому встреча вполне может получиться открытой.

«ПСВ»

ПСВ после 25 туров набрал 65 очков и идет на 1 месте. Команда одержала больше всех побед в лиге и забила 73 мяча, что остается лучшим показателем турнира. В последних пяти матчах ПСВ забил 11 голов, в среднем 2.20 за игру.

При этом у лидера есть проблемы в защите. ПСВ пропускает в четырех последних матчах чемпионата и в шести встречах подряд во всех турнирах. Лучший бомбардир команды – Исмаэль Сайбари, у которого 16 голов в 31 матче.

«АЗ Алкмаар»

АЗ Алкмаар занимает 6 место с 39 очками после 25 туров. Команда способна поддержать высокий темп впереди: в последних пяти матчах у нее 9 забитых мячей, в среднем 1.80 за игру. Главной угрозой в атаке остается Трой Пэрротт, который забил 24 гола в 36 матчах.

Но и у гостей есть уязвимости. АЗ Алкмаар пропускает в пяти последних матчах чемпионата, а в 8 из 10 последних встреч команда не смогла сыграть на ноль. На выезде против ПСВ гости нередко создают моменты, но сдержать давление лидера им обычно сложно.

Факты о командах

«ПСВ»

Лидер чемпионата после 25 туров

Больше всех побед в лиге – 21

Больше всех забивает в турнире – 73 гола

Забивает в 19 последних матчах Эредивизи

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает АЗ Алкмаар в 6 последних матчах

«АЗ Алкмаар»

Идет на 6 месте после 25 туров

Пропускает в 5 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает ПСВ в 4 последних очных матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей против ПСВ

Прогноз на матч «ПСВ» – «АЗ Алкмаар»

ПСВ выглядит фаворитом за счет класса, таблицы и мощной атаки. Но матч вряд ли получится односторонним: хозяева регулярно пропускают, а АЗ Алкмаар достаточно опасен впереди, чтобы воспользоваться своими шансами. Последние очные встречи тоже подтверждают, что гости способны забить даже против лидера.

Наиболее логичный сценарий – победа ПСВ в результативной игре. Хозяева дома должны забирать инициативу и создавать больше моментов, но сухой матч для них не выглядит самым вероятным исходом.

Рекомендованные ставки: