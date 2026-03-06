7 марта в 26 туре чемпионата Нидерландов ПСВ примет АЗ Алкмаар. Хозяева лидируют в таблице и остаются самой результативной командой турнира, а гости продолжают борьбу за еврокубковые позиции. При этом обе команды подходят к матчу после насыщенного графика и с не самой надежной игрой в обороне, поэтому встреча вполне может получиться открытой.
«ПСВ»
ПСВ после 25 туров набрал 65 очков и идет на 1 месте. Команда одержала больше всех побед в лиге и забила 73 мяча, что остается лучшим показателем турнира. В последних пяти матчах ПСВ забил 11 голов, в среднем 2.20 за игру.
При этом у лидера есть проблемы в защите. ПСВ пропускает в четырех последних матчах чемпионата и в шести встречах подряд во всех турнирах. Лучший бомбардир команды – Исмаэль Сайбари, у которого 16 голов в 31 матче.
«АЗ Алкмаар»
АЗ Алкмаар занимает 6 место с 39 очками после 25 туров. Команда способна поддержать высокий темп впереди: в последних пяти матчах у нее 9 забитых мячей, в среднем 1.80 за игру. Главной угрозой в атаке остается Трой Пэрротт, который забил 24 гола в 36 матчах.
Но и у гостей есть уязвимости. АЗ Алкмаар пропускает в пяти последних матчах чемпионата, а в 8 из 10 последних встреч команда не смогла сыграть на ноль. На выезде против ПСВ гости нередко создают моменты, но сдержать давление лидера им обычно сложно.
Факты о командах
«ПСВ»
- Лидер чемпионата после 25 туров
- Больше всех побед в лиге – 21
- Больше всех забивает в турнире – 73 гола
- Забивает в 19 последних матчах Эредивизи
- В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает АЗ Алкмаар в 6 последних матчах
«АЗ Алкмаар»
- Идет на 6 месте после 25 туров
- Пропускает в 5 последних матчах чемпионата
- В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает ПСВ в 4 последних очных матчах
- Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей против ПСВ
Прогноз на матч «ПСВ» – «АЗ Алкмаар»
ПСВ выглядит фаворитом за счет класса, таблицы и мощной атаки. Но матч вряд ли получится односторонним: хозяева регулярно пропускают, а АЗ Алкмаар достаточно опасен впереди, чтобы воспользоваться своими шансами. Последние очные встречи тоже подтверждают, что гости способны забить даже против лидера.
Наиболее логичный сценарий – победа ПСВ в результативной игре. Хозяева дома должны забирать инициативу и создавать больше моментов, но сухой матч для них не выглядит самым вероятным исходом.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.60
- Победа ПСВ