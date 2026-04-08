«Шахтер» – «АЗ Алкмар»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

08 апреля 2026 9:00
Шахтер - АЗ Алкмаар
09 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/4 финала
9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Конференций донецкий «Шахтер» примет нидерландский АЗ Алкмар. Обе команды подходят к игре в хорошей форме, но «АЗ Алкмар» выглядит предпочтительнее благодаря мощной атаке.

«Шахтер»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и забивает в 9 последних. В последних 5 играх «Шахтер» забил 1.80 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. В личных встречах с АЗ Алкмар «Шахтер» забивает в 3 последних матчах.

АЗ Алкмар

Гости находятся в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних матчах Лиги Конференций и обязательно забивает в 3 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх АЗ Алкмар забил 2.40 гола в среднем и пропустил 0.80. Атака выглядит мощнейшей. В личных встречах с «Шахтером» АЗ Алкмар забивает в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Шахтер»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с АЗ Алкмар

АЗ Алкмар

  • Побеждает в 3 последних матчах Лиги Конференций
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Шахтером»

Прогноз на матч «Шахтер» – АЗ Алкмар

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и имеют надeжную оборону. «АЗ Алкмар» обладает более мощной атакой (2.40 гола за игру против 1.80 у «Шахтера»). В личных встречах обе команды стабильно забивают друг другу. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и их оборонительную стабильность, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.62
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
